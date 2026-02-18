Prof. Dr. Osman Müftüoğlu'ndan Ramazan'da sağlıklı beslenme önerileri: "Oruç bize hayatı ıskalamama fırsatı veriyor"

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte oruç ibadetinin sağlık üzerindeki etkileri bir kez daha gündeme geldi. Orucun sadece bir ibadet olmanın ötesinde, insan sağlığına sayısız faydası olduğunu da belirten Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, A Haber ekranlarında önemli açıklamalarda bulundu. Orucun, bedeni ve ruhu buluşturan bir arınma süreci olduğunu ifade eden Müftüoğlu, "Oruç, bize durma, düşünme, yavaşlama ve hayatı ıskalamama fırsatı veriyor" şeklinde konuştu.

Orucun sağlığa faydası nelerdir? Osman Müftüoğlu A Haber'e özel cevapladı!

İÇ HESAPLAŞMA VE TOPLUMSAL BULUŞMA VESİLESİ

Orucun aynı zamanda bir iç hesaplaşma ve toplumsal buluşma vesilesi olduğunu belirten Müftüoğlu, son yıllarda popüler olan "otofaji" kavramının, yani vücudun kendi kendini temizlemesi ve yenilemesi sürecinin, oruçla doğal olarak gerçekleştiğini dile getirdi. 2016'da Japon bilim insanına Nobel ödülü kazandıran otofaji mekanizmasının, İslam dininde 1500 yıldır bir ay süreyle zaten uygulandığına dikkat çekti. Müftüoğlu, "Oruç tutmanın insan sağlığına faydalı olduğu kesin. Diğer semavi dinlerde de bir oruç ritüeli var ama bunun en bilimsel hale getirilmişi, 12-18 saatlik açlıkla bizim dinimizde" dedi.