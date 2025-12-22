Profesörden korkutan açıklama: “Deprem olasılığı çok yüksek”

Bektaş, "2004 yılından sonra Ana Marmara Fayı'nın davranışına ilişkin artan bilimsel verilerin, "tek parçalı, 7'den büyük deprem modeli"nden, "çok parçalı, 7'den küçük deprem modeli"ne doğru bir evrilmeye işaret ediyor. Deprem parametrelerinin zaman ve mekâna bağlı olarak sürekli değişiyor. İstanbul, deprem açısından kritik bir durumda. Deprem tehlikesi ile deprem riski kavramlarının karıştırılmaması gerekir. Bu durumda İstanbul'un deprem riski; yani olası bir depremde yaşanabilecek can ve mal kaybı, deprem olma olasılığından çok daha yüksek seviyede bulunuyor."

Karadeniz Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Bektaş, İstanbul depremine ilişkin değerlendirmede bulundu. Bilimsel belirsizliklere dikkat çeken Bektaş, "Kentin 7'den büyük bir depreme hazır olması gerektiğini vurgulayarak, 2004 yılından sonra Ana Marmara Fayı'nın davranışına ilişkin artan bilimsel verilerin, "tek parçalı, 7'den büyük deprem modeli"nden, "çok parçalı, 7'den küçük deprem modeli"ne doğru bir evrilmeye işaret ettiğini belirtti.

RİSK, TEHLİKENİN ÖNÜNDE

Deprem tahminlerinde mutlak kesinliğin mümkün olmadığını vurgulayan Prof. Dr. Bektaş, en doğru bilimsel tahminlerin dahi yüzde 60 doğruluk oranını geçemeyeceğine dikkat çekerek, bilimsel algoritmaların doğayı birebir yansıtamadığını belirterek, deprem parametrelerinin zaman ve mekâna bağlı olarak sürekli değişiyor. İstanbul, deprem açısından kritik bir durumda. Deprem tehlikesi ile deprem riski kavramlarının karıştırılmaması gerekir. Bu durumda İstanbul'un deprem riski; yani olası bir depremde yaşanabilecek can ve mal kaybı, deprem olma olasılığından çok daha yüksek seviyede bulunuyor.

2025 VURGUSU: ÇOK PARÇALI KIRILMA

Prof. Dr. Bektaş, "2025 yılında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ve sonuçlarının çok parçalı kırılma modelini destekledi. Ancak bu durumun, İstanbul'un büyük bir depreme karşı rahatlayabileceği anlamına gelmez" dedi.