Promosyon vaadiyle vurgun yaptılar

Her geçen gün farklı bir yöntemle vatandaşların cebine göz diken dolandırıcılar, bu kez de bankacı yalanıyla emeklileri hedef aldı. İstanbul Çekmeköy'de yaşayan 82 yaşındaki Ü.Z., kendini banka görevlisi olarak tanıtan bir dolandırıcının hedefi oldu. Dolandırıcı, "Bankamıza promosyon başvurusu yaptınız. Promosyonu hesabınıza yatırmam için bazı bilgilerinizi doğrulamam gerekiyor" diyerek yaşlı adamdan kişisel bilgilerini istedi. Bilgilerini paylaşan Ü.Z.'nin hesabından 62 bin lira çekildi. Dolandırıldığını fark eden Ü.Z.'nin şikâyeti üzerine gözaltına alınan 22 yaşındaki Ö.E. adliyeye sevk edildi.
