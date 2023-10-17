Haberler Yaşam Haberleri Protez bacağıyla önce futbola şimdi yüzmeye başladı
Giriş Tarihi: 18.10.2023

Protez bacağıyla önce futbola şimdi yüzmeye başladı

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Protez bacağıyla önce futbola şimdi yüzmeye başladı
Adana'da enfeksiyon nedeniyle 3 yıl önce bacakları diz altından kesilen ve hayırseverlerin desteğiyle protez bacaklarına kavuşan 9 yaşındaki Muhammet, azmiyle önce futbol oynadı, şimdi ise yüzmeyi öğrendi. Hasan ve Narin Erol çiftinin 5 çocuğundan biri olan Muhammet'e doğduğunda nadir görülen çift taraflı 'doğuştan kaval kemiği yokluğu' (Tibial Hemimelia) tanısı konuldu. Bir süre sonra minik Muhammet'in her 2 bacağında da enfeksiyon oluştu ve 3 yıl önce 2 bacağı diz altından kesildi. Küçük çocuk tekerlekli sandalyeye mahkûm kaldı. Erol çifti çocuklarının tekrar yürüyebilmesi amacıyla gerekli olan protez bacak masrafı için yardım kampanyası başlattı.



Oğlunun futbol aşkını bilen anne Narin Erol, onu aylar boyunca Güney Yıldızı Stadyumu'ndaki yaşıtlarının oynadığı Havuzlubahçe Spor Kulübü antrenmanlarına götürdü. Tekerlekli sandalyeden futbol oynayan arkadaşlarını izleyen Muhammet'e hayırseverlerin desteği ile protez bacak takıldı. Muhammet Erol, protez bacaklarına kavuştuktan sonra ilk adımını futbol sahasında attı. Arkadaşları tarafından alkışlarla karşılanan Muhammet, topa vurdu ve arkadaşlarıyla birlikte keyifli vakit geçirdi. Yüzmeyi çok isteyen fakat bilmediği için yüzemeyen Muhammet bu kez bunu başarmak için harekete geçti. Futbol antrenörü Nevzat Karabulut, Muhammet'i yüzme antrenörü Ali Yılmaz ile tanıştırdı. Ali Yılmaz'ın kısa sürede yüzmeyi öğrettiği Muhammet, şimdi yüzerek yaşamını mutlu bir şekilde sürdürüyor. Muhammet, "Protez bacaklarımdan sonra koşmaya, top oynamaya başladım. Çok sevindim. Sonra da burada yüzmeyi öğrendim. Yüzmek çok keyifliymiş. Çok mutlu oldum" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

İsrail Gazze'deki hastane katliamını kabul etti! Skandal "Terörist üssü vurduk" açıklaması
İngiliz Sky News'ten skandal yayın! İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısını aklamaya çalıştılar
11 haneli TC kimlik numarasının ilk 10 hanesi "1111111111" olan birinin TC kimlik numarasının son hanesi nedir?
Hulusi Akar'dan Kılıçdaroğlu'nun tezkere provokasyonuna sert tepki: Söz konusu değil
İsrailli bakandan 'Hastane Katliamı' sonrası alçak paylaşım: Gazze'ye girmesi gereken tek şey yüzlerce ton patlayıcıdır!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Scholz'dan Gazze'deki hastane saldırısı sonrası açıklama: İsrail'in kendilerini savunma hakları var
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan İsrail'in Gazze'de hastane saldırısına tepki
Zilzal Suresi Okunuşu Ve Anlamı - Zilzal Suresi Arapça Türkçe Oku, Anlamı, Meali Ve Tefsiri
Hükümet dev projelerinde hız kesmiyor: 5 il için müjde! Türkiye ulaşımda devrim yaratacak
ARKADAŞINA GÖNDER
Protez bacağıyla önce futbola şimdi yüzmeye başladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA