Protez bacağıyla önce futbola şimdi yüzmeye başladı

Adana'da enfeksiyon nedeniyle 3 yıl önce bacakları diz altından kesilen ve hayırseverlerin desteğiyle protez bacaklarına kavuşan 9 yaşındaki Muhammet, azmiyle önce futbol oynadı, şimdi ise yüzmeyi öğrendi. Hasan ve Narin Erol çiftinin 5 çocuğundan biri olan Muhammet'e doğduğunda nadir görülen çift taraflı 'doğuştan kaval kemiği yokluğu' (Tibial Hemimelia) tanısı konuldu. Bir süre sonra minik Muhammet'in her 2 bacağında da enfeksiyon oluştu ve 3 yıl önce 2 bacağı diz altından kesildi. Küçük çocuk tekerlekli sandalyeye mahkûm kaldı. Erol çifti çocuklarının tekrar yürüyebilmesi amacıyla gerekli olan protez bacak masrafı için yardım kampanyası başlattı.Oğlunun futbol aşkını bilen anne Narin Erol, onu aylar boyunca Güney Yıldızı Stadyumu'ndaki yaşıtlarının oynadığı Havuzlubahçe Spor Kulübü antrenmanlarına götürdü. Tekerlekli sandalyeden futbol oynayan arkadaşlarını izleyen Muhammet'e hayırseverlerin desteği ile protez bacak takıldı. Muhammet Erol, protez bacaklarına kavuştuktan sonra ilk adımını futbol sahasında attı. Arkadaşları tarafından alkışlarla karşılanan Muhammet, topa vurdu ve arkadaşlarıyla birlikte keyifli vakit geçirdi. Yüzmeyi çok isteyen fakat bilmediği için yüzemeyen Muhammet bu kez bunu başarmak için harekete geçti. Futbol antrenörü Nevzat Karabulut, Muhammet'i yüzme antrenörü Ali Yılmaz ile tanıştırdı. Ali Yılmaz'ın kısa sürede yüzmeyi öğrettiği Muhammet, şimdi yüzerek yaşamını mutlu bir şekilde sürdürüyor. Muhammet, "Protez bacaklarımdan sonra koşmaya, top oynamaya başladım. Çok sevindim. Sonra da burada yüzmeyi öğrendim. Yüzmek çok keyifliymiş. Çok mutlu oldum" dedi.