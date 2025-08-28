Pursaklar’da Eller Gazze için Sema’da

Pursaklar Belediyesi, İsrail'in saldırılarında soykırıma maruz kalan Gazzelilerle birlik ve dayanışma içerisinde olmak için üç gün sürecek olan Gazze için Dua İlahi ve Ezgiler programının ilki gerçekleştirildi.

Gazze için dua programı Mustafa Özcan Güneşdoğdu'nun Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayıp, Fırat Türkmen ve Muhammed Ahmet Fescioğlu'nun ilahileri ile devam etti. Programa; Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, İlçe Kaymakamı Üzeyir Aziz Özeren, Ak Parti İlçe Başkanı İbrahim Kopan, MHP İlçe Başkanı Sayın Veysel Yıldırım ve vatandaşlar katıldı.