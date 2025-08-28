Pursaklar’da Eller Gazze için Sema’da

Pursaklar Belediyesi, İsrail'in saldırılarında soykırıma maruz kalan Gazzelilerle birlik ve dayanışma içerisinde olmak için üç gün sürecek olan Gazze için Dua İlahi ve Ezgiler programının ilki gerçekleştirildi.
Gazze için dua programı Mustafa Özcan Güneşdoğdu'nun Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayıp, Fırat Türkmen ve Muhammed Ahmet Fescioğlu'nun ilahileri ile devam etti. Programa; Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, İlçe Kaymakamı Üzeyir Aziz Özeren, Ak Parti İlçe Başkanı İbrahim Kopan, MHP İlçe Başkanı Sayın Veysel Yıldırım ve vatandaşlar katıldı.
''PURSAKLAR OLARAK DUALARIMIZLA, KALBİMİZLE, YÜREĞİMİZLE GAZZELİ KARDEŞLERİMİZİN YANINDAYIZ''
Programla ilgili kısa bir açıklama yapan Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ''Gazze'de yaşanan zulme sessiz kalmamız mümkün değil. Pursaklar olarak dualarımızla, kalbimizle, yüreğimizle Gazzeli kardeşlerimizin yanındayız. İnsanlığın vicdanını kanatan bu tabloyu unutturmamak, mazlumların sesi olmak hepimizin görevidir. Gazze'deki kardeşlerimizin acısı bizim acımız, onların yarası bizim yaramızdır. Zulmün karşısında dimdik durmaya, dualarımızla, sözümüzle, eylemimizle mazlumların yanında olmaya devam edeceğiz'' dedi.
Programda saldırılarda hayatını kaybeden masum siviller rahmetle anıldı, yaralılar için şifa temennisinde bulunuldu. Pursaklar halkı, Filistinli kardeşlerinin acısını paylaştığını güçlü bir şekilde ortaya koydu.
Şehit Salim Akgül Parkı Pursaklar Amfi Tiyatro'da 2 daha devam edecek Gazze programında 28 Ağustos'ta Hasan Bayar ve 29 Ağustos'ta Fadıl Aydın sahne alacak.