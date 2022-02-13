Putin’e giden o gramofonun hikayesi! Türk mühendis Hüseyin Tanrıöven SABAH’a konuştu

'GRAMOFONLAR BENİM ŞARKI SÖYLEYEN YAVRULARIM'

Tanrıöven "Müziğin her türü benim ilgi alanım. Caz, klasik, arabesk, tasavvuf, islami, Türk müziği. 25 yıl önce müzik tutkum beni gramofon tasarımına kadar götürdü. Dünyada bir örneği olmayan eşsiz 12 eserim var. Hepsi patentli ve tescilli. Onlar hepsi benim şarkı söyleyen yavrularım. Satmak için yapmadım. Çok teklif geldi ama onlar benim için paha biçilmez eserler. Milim milim, santim santim tasarladım onları. Liseyi yapı sanat enstütüsünde okuyunca kaynaktan sıhhi tesisatçılığa kadar her tür ustalık elimden gelir. Önce mühendisliğimle projelendirdim. Tesisatçılığım ve kaynakçılığımla birleştirdim.