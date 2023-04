Quentin Tarantino Filmleri - IMDB Puanları İle Quentin Tarantino’nun En İyi Filmleri

Quentin Tarantino filmleri birçok kesim tarafından severek takip edilen filmlerdendir. Bununla birlikte sinema severler IMDB puanları ile Quentin Tarantino'nun en iyi filmleri araştırmaları yapmaktadır. Quentin Tarantino filmlerine ve IMDB puanları ile Quentin Tarantino'nun en iyi filmlerine ulaşmak isteyen insanlar fazlaca araştırma yapmaktadır.

Quentin Tarantino Filmleri

Quentin Tarantino 1990'larda bağımsız film hareketinin en önde gelen isimlerinden biri olarak kabul edilir ve çağdaş sinema tarihinde büyük bir etki bırakmıştır. Genellikle aşırı şiddet içeren, diyalog ağırlıklı, öyküsü karmaşık filmleriyle tanınır. Tarantino, diyalogları ve karakterlerin konuşma tarzlarına büyük önem verir. Karakterlerinin konuşmaları, sıklıkla banal konulara dair uzun ve detaylı diyaloglar içerir. Filmlerinde pop kültürüne dair birçok referans kullanır. Özellikle müzik, film ve TV dizileri konularında geniş bir yelpazeye sahiptir. Tarantino'nun filmleri, sıklıkla karmaşık ve geriye dönüşlerle anlatılan senaryolara sahiptir. Bu, izleyicilerin olayları anlamak için daha fazla çaba sarf etmesini gerektirir.

IMDB Puanları ile Quentin Tarantino'nun En İyi Filmleri

IMDb puanlarına göre Quentin Tarantino'nun en iyi filmleri şunlardır:

1-Pulp Fiction (1994) - 8.9 IMDb puanı

Quentin Tarantino'nun en ünlü filmi olan Pulp Fiction, şiddet, mizah, suç ve drama unsurlarını bir arada kullanıyor. Film, farklı karakterlerin kesişen hikayelerini anlatıyor. Tarantino'nun kült yapımı, şiddet içeren ve farklı zaman çizelgelerinde ilerleyen öyküleri bir araya getiren filmi. Los Angeles'ta birbirine bağlı birçok hikâye anlatılıyor.

2-The Good, the Bad and the Ugly (1966) - (senaryo) - 8.8 IMDb puanı

Sergio Leone'nin yönettiği bu klasik western filminin senaryosunu Tarantino yazdı.

3-Inglourious Basterds (2009) - 8.3 IMDb puanı

II. Dünya Savaşı'nda geçen Inglourious Basterds, Alman liderlerini öldürmek için bir plan yapan bir grup Yahudi askerin hikayesini anlatıyor. Bir grup Yahudi askerin Alman işgal kuvvetlerine karşı intikam alma planları yapmasını konu alıyor.

4-Reservoir Dogs (1992) - 8.3 IMDb puanı

Bir mücevher soygunu sırasında bir grup suçlu arasındaki güvensizlik ve ihanet ilişkilerini anlatıyor. Suç türünde bir film olan Reservoir Dogs, elmas çalmak için bir araya gelen bir grup suçlunun hikayesini anlatıyor. Ancak planları beklenmedik bir şekilde ters gider ve birbirlerine şüpheyle bakmaya başlarlar. Tarantino'nun yönetmenliğini yaptığı ilk filmidir.

5-Kill Bill: Vol. 1 (2003) - 8.1 IMDb puanı

Bir kadının intikam hikayesi, bir zamanlar arkadaşı olan ve onu öldürmeye çalışan bir grup suçlunun peşinden gitmesini konu alıyor. Eski bir suikastçının intikamını almak için hayatta kalan eski ekibine karşı savaşını anlatıyor.

6-Django Unchained (2012) - 8.1 IMDb puanı

Kölelik döneminde geçen Django Unchained, bir kölenin özgürlüğüne kavuşmak için bir avcıya yardım etmesini anlatıyor. Bir köle olan Django'nun özgürlüğü ve karısı Broomhilda'yı kurtarmak için Alman avcı Dr. King Schultz ile birlikte çalışmasını konu alıyor.

7-Kill Bill: Vol. 2 (2004) - 8.0 IMDb puanı

İlk filmdeki intikam hikayesini tamamlıyor, "The Bride" karakterinin geçmişini ve nişanlısının ölümünü araştırmasını anlatıyor. İntikam hikayesinin devamı, Bill adlı karakterin ortaya çıkması ve bir dizi geri dönüş sahnesiyle önceki filmi tamamlıyor.

8-The Hateful Eight (2015) - 7.8 IMDb puanı

Sekiz yabancının kar fırtınası sırasında bir kabinede mahsur kalması ve birbirlerine karşı düşmanlıkları arttıkça gerilimlerin yükselmesini konu alıyor.

9-Jackie Brown (1997) - 7.5 IMDb puanı

Bir havaalanında çalışan Jackie Brown'un para aklama suçlamalarından kurtulmak için bir plan yapması ve patronu Ordell Robbie'yi kandırmaya çalışmasını konu alıyor. Jackie Brown, bir uyuşturucu kaçakçısı için para aklama işi yapan bir havaalanı görevlisinin hikayesini anlatıyor. Ancak işler planladığı gibi gitmez ve Jackie kendini birçok tehlikeli durumda bulur.

10-Once Upon a Time in Hollywood (2019) - 7.6 IMDb puanı

1969 yılında Hollywood'da geçen film, bir TV yıldızının ve onun dublörünün, Charles Manson çetesinin gerçekleştirdiği Sharon Tate cinayetlerine tanık olmasını ve yaşadıklarını konu alıyor.