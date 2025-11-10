RAMAZAN AYI BAŞLANGIÇ TARİHİ 2026: Diyanet ile Ramazan ne zaman başlayacak, ilk sahura hangi tarihte kalkılacak?

Mübarek Ramazan ayı yaklaşırken, İslam alemi büyük bir heyecan ve manevi bir coşkuyla hazırlıklara başladı. "On bir ayın sultanı" olarak anılan bu kutsal ay, ibadet, sabır ve paylaşma duygularını güçlendiren özel günleriyle dikkat çekiyor. Peki, 2026 Ramazan'ı Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine göre hangi tarihte başlayacak ve ilk sahur ne zaman yapılacak?
RAMAZAN AYI NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine göre, 2026 yılında Ramazan ayının ilk orucu 19 Şubat Perşembe günü tutulacak. Ramazan ayı ise 19 Mart Perşembe günü sona erecek. Böylece Müslümanlar, yaklaşık 30 gün boyunca oruç ibadetini yerine getirme fırsatı bulacak.