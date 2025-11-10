Haberler Yaşam Haberleri RAMAZAN AYI BAŞLANGIÇ TARİHİ 2026: Diyanet ile Ramazan ne zaman başlayacak, ilk sahura hangi tarihte kalkılacak?
RAMAZAN AYI BAŞLANGIÇ TARİHİ 2026: Diyanet ile Ramazan ne zaman başlayacak, ilk sahura hangi tarihte kalkılacak?

Mübarek Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte heyecanlı bekleyiş sürüyor. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açıkladığı takvime göre, 2026 yılında Ramazan ayı şubat ayında başlayacak. Müslümanlar için maneviyatın, ibadetin ve paylaşmanın ön plana çıktığı bu özel dönemin ilk günü merakla bekleniyor. Peki, Ramazan ayı ne zaman ve hangi tarihte başlayacak?

Mübarek Ramazan ayı yaklaşırken, İslam alemi büyük bir heyecan ve manevi bir coşkuyla hazırlıklara başladı. "On bir ayın sultanı" olarak anılan bu kutsal ay, ibadet, sabır ve paylaşma duygularını güçlendiren özel günleriyle dikkat çekiyor. Peki, 2026 Ramazan'ı Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine göre hangi tarihte başlayacak ve ilk sahur ne zaman yapılacak?

RAMAZAN AYI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine göre, 2026 yılında Ramazan ayının ilk orucu 19 Şubat Perşembe günü tutulacak. Ramazan ayı ise 19 Mart Perşembe günü sona erecek. Böylece Müslümanlar, yaklaşık 30 gün boyunca oruç ibadetini yerine getirme fırsatı bulacak.

RAMAZAN BAYRAMI HANGİ TARİHTE BAŞLAYACAK?

Yaklaşık 30 gün sürecek olan Ramazan ayının ardından, üç günlük Ramazan Bayramı 20 Mart 2026 Cuma günü başlayacak. Bayramın son günü ise 22 Mart Pazar gününe denk geliyor, böylece Müslümanlar sevdikleriyle birlikte üç gün boyunca bayram coşkusunu yaşayacak.

