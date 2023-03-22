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Giriş Tarihi: 22.3.2023 13:55 Son Güncelleme: 22.3.2023 14:07

Ramazan'ın simgesi mahyalar camilerin minarelerini süsledi

Camilerin minarelerindeki mahyalarda yerini almaya başladı. İstanbul'un simge camilerinde Ramazan mahyaları vatandaşlara Ramazan ayını ve İslamiyeti hatırlatacak "Elhamdülillah" ile "Hoş geldin şehr-i Ramazan” yazan mahyalarla süslendi.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Ramazan’ın simgesi mahyalar camilerin minarelerini süsledi

Ramazan Ayı'nın simgesi mahyalar camileri süslemeye başladı. "Onbir ayın sultanı" Ramazan'a özel Osmanlı geleneği ve mirası mahyalar, hazırlanarak camilere asılmaya başlandı.

Bu kapsamda, İstanbul'un yeni sembollerinden biri olarak kabul edilen Taksim Camisi'nin şerefelerine çıkarılan "Elhamdülillah" yazılı dijital mahya, iki minarenin arasına çekilerek asıldı. İslam ve Osmanlı geleneğine uygun olarak diğer camilerimizde farklı uygulamalar yazılırken bu yıl Taksim Camisi'nde, dijital bir mahyanın asıldığını Ramazan ayı boyunca istenilen sıklıkta değişik mesajlara yer verileceği kaydedildi.

Özellikle İstanbul'un simge camilerinden olan Taksim Camii de daha önce hazırlanan ve 'Elhamdülillah' yazan mahya, caminin minareleri arasına asıldı. Asılan mahya vatandaşların büyük ilgisini çekti.

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Ramazan'ın simgesi mahyalar camilerin minarelerini süsledi
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