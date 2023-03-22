Ramazan’ın simgesi mahyalar camilerin minarelerini süsledi

Bu kapsamda, İstanbul'un yeni sembollerinden biri olarak kabul edilen Taksim Camisi'nin şerefelerine çıkarılan "Elhamdülillah" yazılı dijital mahya, iki minarenin arasına çekilerek asıldı. İslam ve Osmanlı geleneğine uygun olarak diğer camilerimizde farklı uygulamalar yazılırken bu yıl Taksim Camisi'nde, dijital bir mahyanın asıldığını Ramazan ayı boyunca istenilen sıklıkta değişik mesajlara yer verileceği kaydedildi.