Haberler Yaşam Haberleri Rami Kütüphanesi'nde '80'lerden Günümüze Türkçe Pop' konseri düzenlenecek
Giriş Tarihi: 1.09.2026 21:39

Rami Kütüphanesi'nde "80'lerden Günümüze Türkçe Pop" konseri düzenlenecek

Rami Kütüphanesi, Türk pop müziğinin klasikleşmiş eserlerini müzikseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Rami Kütüphanesi’nde 80’lerden Günümüze Türkçe Pop konseri düzenlenecek
  • ABONE OL

Kütüphaneden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu, yarın düzenlenecek açık hava konserinde 1980'lerden bugüne iz bırakmış şarkıları seslendirecek.

Bahçe Avlu 5'te saat 19.00'da başlayacak "80'lerden Günümüze Türkçe Pop" konserinin sanat yönetmenliğini Bora Kayalar, teknik sorumluluğunu Halit Ön üstleniyor. Konserde solist İrem Sağer, klavyede Hakan Güven, davulda Behsat Boran, gitarda Çağatay Özkaya, bas gitarda Serhan Yasdıman ve kemanda Semih Can Çelikel sahne alacak.

Geniş bir dinleyici kitlesine hitap eden konser programında "Bile Bile", "Her Şey Seninle Güzel", "Olmaz Böyle Şey", "Kar Taneleri", "Eğlen Güzelim", "Dünya Dönüyor", "Ünzile", "Güllerim Soldu", "Düşünme Hiç", "Ne Kavgam Bitti Ne Sevdam", "Bana Yalan Söylediler", "Dile Kolay", "Esmer Günler", "Gözlerinin Hapsindeyim", "Mecbursun", "Mor Menekşe" ve "Ne Güzel" adlı eserlerin de aralarında bulunduğu, Türk pop müziğinin unutulmaz şarkıları seslendirilecek. Açık hava konseri, tüm müzikseverlerin katılımına açık olacak.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#RAMİ KÜTÜPHANESİ

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
ARKADAŞINA GÖNDER
Rami Kütüphanesi'nde "80'lerden Günümüze Türkçe Pop" konseri düzenlenecek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA