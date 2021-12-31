Ravioli tarifi: MasterChef Ravioli nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

TV8 ekranlarında yayınlanan uzun soluklu yarışma programı 2021 MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyununda mücadele eden yarışmacılar, Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından istenen Ravioli yemeğini en başarılı yapan isim olmak isteyerek mücadele verdi. Yarışmanın izleyenleri Ravioli tarifi ile ilgili olarak "MasterChef Ravioli nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?" sorularına yanıt aramaya devam ediyor.

RAVİOLİ NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?

MALZEMELERİ

Hamuru için gerekli malzemeler: 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay bardağı su, 150 gram irmik 125 gram un

İç harcı için: 1 dal taze fesleğen, 2 yemek kaşığı lor peyniri, tuz, 2 dilim balkabağı

Sosu için: 2 yemek kaşığı labne peyniri, 1 çay bardağı balkabağı püresi, 2 çay kaşığı zerdeçal, 200 mililitre krema

Üzeri için: taze fesleğen ve Rendelenmiş parmesan peyniri

RAVOLİ YAPILIŞI