Ravioli tarifi: MasterChef Ravioli nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüri üyesi olarak yer aldığı 2021 MasterChef yarışmasında dokunulmazlık oyunu mücadelesi veren yarışmacılar Ravioli yemeğini en iyi yapan isim olmak için ter döktü. Yarışmayı izleyenler kendileri de yapmak isteyerek “MasterChef Ravioli nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?” sorularına cevap aradı. Merak edilen MasterChef Ravioli nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorularının yanıtları ve diğer tüm detaylar.
TV8 ekranlarında yayınlanan uzun soluklu yarışma programı 2021 MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyununda mücadele eden yarışmacılar, Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından istenen Ravioli yemeğini en başarılı yapan isim olmak isteyerek mücadele verdi. Yarışmanın izleyenleri Ravioli tarifi ile ilgili olarak "MasterChef Ravioli nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?" sorularına yanıt aramaya devam ediyor.
RAVİOLİ NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?
MALZEMELERİ
Hamuru için gerekli malzemeler: 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay bardağı su, 150 gram irmik 125 gram un
İç harcı için: 1 dal taze fesleğen, 2 yemek kaşığı lor peyniri, tuz, 2 dilim balkabağı
Sosu için: 2 yemek kaşığı labne peyniri, 1 çay bardağı balkabağı püresi, 2 çay kaşığı zerdeçal, 200 mililitre krema
Üzeri için: taze fesleğen ve Rendelenmiş parmesan peyniri
RAVOLİ YAPILIŞI
Öncelikle raviolinin iç harcını yapmaya başlayın. Balkabaklarını, fırında iyice yumuşayana kadar közleyip bir kaba alın.
Hamuru için lor peyniri ve tuzu ilave edip püre halline gelene kadar malzemeleri karıştırın. Orta sertlikte hamur elde edin. Hamuru tezgaha alın ve mantı hamuru kalınlığında açın.
Hamurdan 3 sanitmetre boyutlarında kare parçalar eksin. Hamur parçalarının üzerine fırça ile yumurta sürün. Hamurların ortasına lor peyniri püresini yerleştirin. Diğer hamur parçasını üzerine kapatıp mantı parçası elde edin.
Tencere suyu alın içine bir tatlı kaşığı tuz ekleyin. Kaynar suda ravilolileri yumuşayana kadar 5-6 dakika pişirin.
Sosu için krema, zerdeçal, balkabağı püresi ve labne peynirini bir sos tenceresine alıp kıvama gelene kadar kaynatın.
Haşlanmış ravilolileri servis tabağına alın, üzerine sosunu ilave edin. Rendelenmiş peyniri de üzerine serpip servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.