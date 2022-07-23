Real Madrid Barcelona maçı hangi kanalda? Real Madrid Barcelona hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yeni sezon öncesi El Clasico hazırlık maçı canlı yayın kanalı ve saati ile araştırılıyor. Dünyanın dört bir yanından taraftarlar soruyor: Real Madrid Barcelona maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İki ezeli rakip 2022-2023 sezonu öncesi sahada galibiyet arıyor. Real Madrid Barcelona maçı için geri sayım başladı. Peki, Real Madrid Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte El Clasico maçı hakkında bilgiler…