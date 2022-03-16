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Giriş Tarihi: 17.3.2022

Yüz nakli yaptıran Recep Sert şimdi de uyuşturucudan yakalandı

Yüz nakli yaptıran Recep Sert şimdi de uyuşturucudan yakalandı
Balıkesir'ın Edremit ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ihbar üzerine uyuşturucu operasyonu başlattı. Ekipler, 3 parça halinde 1 kilo 237 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi. Operasyon kapsamında E.Y. (24), Ü.K. (29), M.B. (32), D.T. (35), T.K. (37), A.K. (38), Ş.T. (41), S.Y. (42) ve B.E. (44) ile Antalya Akdeniz Üniversitesi'nde 9 yıl önce yüz ve çene nakli yapılan Recep Sert (34) gözaltına alındı. Gözaltına alınan 10 şüphelinin Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Recep Sert daha önce de 'borcunu ödememek' ve 'öldürmeye teşebbüs' gibi suçlardan dolayı tutuklanmıştı.

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Yüz nakli yaptıran Recep Sert şimdi de uyuşturucudan yakalandı
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