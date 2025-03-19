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Giriş Tarihi: 19.3.2025 12:53 Son Güncelleme: 19.3.2025 12:54

Antalya'da kahreden kaza: Refüje devrilen TIR'daki 2 kişi öldü!

Antalya'da feci bir kaza yaşandı... Refüje devrilen TIR'ın şoförü Onur Cengiz (26) ile yanındaki Mustafa Erkuş (34), hayatını kaybetti. Acı haberi alan aileleri sinir krizleri geçirdi...

DHA
Antalya’da kahreden kaza: Refüje devrilen TIR’daki 2 kişi öldü!

Kahreden kaza, dün saat 17.30 sıralarında Döşemealtı ilçesi Çubuk Beli mevkisinde yaşandı. Burdur'dan Antalya yönüne giden Onur Cengiz yönetimindeki TIR, kontrolden çıkarak refüje devrildi. Trafikteki diğer sürücülerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Kaza yerine gelen sağlık ekibi, TIR şoförü Cengiz ve yanındaki Mustafa Erkuş'a ilk müdahaleyi yaptı. Ancak Cengiz ve Erkuş, kurtarılamadı.

Cengiz ve Erkuş'un cansız bedenleri Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. İşlemlerin ardından yakınları tarafından teslim alınan Orkun Cengiz'in cenazesinin Isparta'da, Erkuş'un cenazesinin Ankara'da toprağa verileceği öğrenildi.

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Antalya'da kahreden kaza: Refüje devrilen TIR'daki 2 kişi öldü!
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