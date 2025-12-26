Regaip Kandili dualarla idrak edildi

İslam aleminde üç ayların başlangıcı Regaip Kandili dün gece dualarla idrak edildi. Eller dua için açıldı, tüm yurtta camiler doldu taştı. Gazze'deki soykırımın bitmesi ve Müslümanların barış ve huzur içinde yaşaması için dualar edildi.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimizin ve İslam aleminin mübarek üç aylarını ve Leyle-i Regaib'ini tebrik ediyorum. Rahmet ve mağfiret ikliminin kalplerimizi kuşattığı bu önemli gecenin, 86 milyon vatandaşımızla birlikte gönül coğrafyamız ve tüm İslam alemi için hayırlar getirmesini temenni ediyorum." ifadesini kullandı.Eyüp Sultan Camisi'ndeki kandil programına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Bir ağızdan ilahiler okundu, lokum ve şeker ikramı yapıldı. İstanbul Müftülüğünce Beyoğlu Büyük Piyalepaşa Camisi'ndeki programda da Kur'an-ı Kerim'in okunduktan sonra zulüm gören Müslümanlar için dualar edildi. Türkiye Diyanet Vakfı İstanbul Şubesince kavurma ve pilav dağıtıldı.