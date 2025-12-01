Regaip Kandili ne zaman, ayın kaçında? 2025 Dini Günler Takvimi ile Regaip Kandili tarihi belli oldu

REGAİB KANDİLİ'NİN ÖNEMİ NEDİR?

Sözlükte "kendisine rağbet edilen şey, bol ve değerli bağış" anlamındaki ragībenin çoğulu olan regāib kelimesi hadis ve fıkıh literatüründe "bol sevap ve mükâfat, faziletli amel", özellikle Mâlikî fıkıh kaynaklarında sünnetin mukabili olarak "müstehap, nâfile ibadet" mânalarında kullanıldığı gibi (İbn Ebû Şeybe, II, 49; İbn Abdülber en-Nemerî, I, 127; Hattâb, II, 79) hicrî takvime göre yedinci ay olan recebin ilk perşembesini cumaya bağlayan geceye ad olmuştur.

Regaip Kandili, İslam âleminde manevi anlamda büyük bir değer taşıyan mübarek gecelerden biridir. Bu kandil, rahmet ve bereketin yoğun olarak tecelli ettiği, kulların Allah'a daha fazla yöneldiği, günahlarının bağışlanması için dua ettiği özel bir zamandır.