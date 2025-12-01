Haberler Yaşam Haberleri Regaip Kandili ne zaman, ayın kaçında? 2025 Dini Günler Takvimi ile Regaip Kandili tarihi belli oldu
Üç ayların başlangıcı olan Recep ayı için geri sayım başladı. Recep ayının beşinci gününde idrak edilen Regaip Kandili tarihi ise şimdiden araştırmalar arasına oturdu. İbadetlerle geçirilen ve pek çok fazileti bulunan bu kıymetli gece ile ilgili olarak Regaip Kandili ne zaman, ayın kaçında sorusu yanıt arıyor. İşte 2025 Dini Günler Takvimi ile merak edilenlerin yanıtı.

Dinimizdeki 5 mübarek geceden biri olan Regaib Kandili, dua ve tövbeyle idrak edilmesi gereken faziletli vakitlerden biridir. Bu kıymetli gecenin bereketinden faydalanmak isteyenler Regaip Kandili ne zaman, ayın kaçında sorularıyla 2025 Dini Günler Takvimini inceliyor. İşte recep ayının başlangıcı ile Regaip Kandili tarihi;

2025 REGAİB KANDİLİ NE ZAMAN?

2025 yılının son kandili olan Regaib Kandili 25 Aralık Perşembe günü idrak edilecek.

2025-2026 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

25 Aralık 2025 Perşembe Regaib Kandili

15 Ocak 2026 Salı Miraç Kandili

2 Şubat 2026 Pazartesi Berat Kandili

19 Şubat 2026 Perşembe Ramazan Başlangıcı

16 Mart 2026 Pazartesi Kadir Gecesi

19 Mart 2026 Perşembe Arefe

20 Mart 2026 Cuma Ramazan Bayramı 1. gün

21 Mart 2026 Cumartesi Ramazan Bayramı 2. gün

22 Mart 2026 Pazar Ramazan Bayramı 3. gün

26 Mayıs 2026 Salı Arefe

27 Mayıs 2026 Çarşamba Kurban Bayramı 1. gün

28 Mayıs 2026 Perşembe Kurban Bayramı 2. gün

29 Mayıs 2026 Cuma Kurban Bayramı 3. gün

30 Mayıs 2026 Cumartesi Kurban Bayramı 4. gün

16 Haziran 2026 Salı Hicri Yılbaşı

25 Haziran 2026 Perşembe Aşure Günü

REGAİB KANDİLİ'NİN ÖNEMİ NEDİR?

Sözlükte "kendisine rağbet edilen şey, bol ve değerli bağış" anlamındaki ragībenin çoğulu olan regāib kelimesi hadis ve fıkıh literatüründe "bol sevap ve mükâfat, faziletli amel", özellikle Mâlikî fıkıh kaynaklarında sünnetin mukabili olarak "müstehap, nâfile ibadet" mânalarında kullanıldığı gibi (İbn Ebû Şeybe, II, 49; İbn Abdülber en-Nemerî, I, 127; Hattâb, II, 79) hicrî takvime göre yedinci ay olan recebin ilk perşembesini cumaya bağlayan geceye ad olmuştur.

Regaip Kandili, İslam âleminde manevi anlamda büyük bir değer taşıyan mübarek gecelerden biridir. Bu kandil, rahmet ve bereketin yoğun olarak tecelli ettiği, kulların Allah'a daha fazla yöneldiği, günahlarının bağışlanması için dua ettiği özel bir zamandır.

