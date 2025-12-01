Regaip Kandili ne zaman, ayın kaçında? 2025 Dini Günler Takvimi ile Regaip Kandili tarihi belli oldu

Dinimizdeki 5 mübarek geceden biri olan Regaib Kandili, dua ve tövbeyle idrak edilmesi gereken faziletli vakitlerden biridir. Bu kıymetli gecenin bereketinden faydalanmak isteyenler Regaip Kandili ne zaman, ayın kaçında sorularıyla 2025 Dini Günler Takvimini inceliyor. İşte recep ayının başlangıcı ile Regaip Kandili tarihi;
2025 REGAİB KANDİLİ NE ZAMAN?
2025 yılının son kandili olan Regaib Kandili 25 Aralık Perşembe günü idrak edilecek.
2025-2026 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
25 Aralık 2025 Perşembe Regaib Kandili
15 Ocak 2026 Salı Miraç Kandili
2 Şubat 2026 Pazartesi Berat Kandili
19 Şubat 2026 Perşembe Ramazan Başlangıcı
16 Mart 2026 Pazartesi Kadir Gecesi
19 Mart 2026 Perşembe Arefe
20 Mart 2026 Cuma Ramazan Bayramı 1. gün
21 Mart 2026 Cumartesi Ramazan Bayramı 2. gün
22 Mart 2026 Pazar Ramazan Bayramı 3. gün
26 Mayıs 2026 Salı Arefe
27 Mayıs 2026 Çarşamba Kurban Bayramı 1. gün
28 Mayıs 2026 Perşembe Kurban Bayramı 2. gün
29 Mayıs 2026 Cuma Kurban Bayramı 3. gün
30 Mayıs 2026 Cumartesi Kurban Bayramı 4. gün
16 Haziran 2026 Salı Hicri Yılbaşı
25 Haziran 2026 Perşembe Aşure Günü
REGAİB KANDİLİ'NİN ÖNEMİ NEDİR?
Sözlükte "kendisine rağbet edilen şey, bol ve değerli bağış" anlamındaki ragībenin çoğulu olan regāib kelimesi hadis ve fıkıh literatüründe "bol sevap ve mükâfat, faziletli amel", özellikle Mâlikî fıkıh kaynaklarında sünnetin mukabili olarak "müstehap, nâfile ibadet" mânalarında kullanıldığı gibi (İbn Ebû Şeybe, II, 49; İbn Abdülber en-Nemerî, I, 127; Hattâb, II, 79) hicrî takvime göre yedinci ay olan recebin ilk perşembesini cumaya bağlayan geceye ad olmuştur.
Regaip Kandili, İslam âleminde manevi anlamda büyük bir değer taşıyan mübarek gecelerden biridir. Bu kandil, rahmet ve bereketin yoğun olarak tecelli ettiği, kulların Allah'a daha fazla yöneldiği, günahlarının bağışlanması için dua ettiği özel bir zamandır.