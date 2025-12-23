Regaip Kandili tarihi 2025: Regaip Kandili ne zaman idrak edilecek, önemi ne?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takvimine göre, 2026 yılını kapsayan manevi tarihlerde ilk büyük buluşma oldukça yakın bir tarihte gerçekleşiyor. Üç ayların başlangıcı olan 1 Recep (21 Aralık 2025) tarihinden hemen sonra gelen ilk perşembe gecesi, Regaip Kandili olarak tüm yurtta camilerde ve evlerde dualarla karşılanacak. "Arzulanan, talep edilen ve değer verilen" anlamına gelen Regaip, kulun Rabbine yöneldiği en kıymetli zaman dilimlerinden biri olacak.