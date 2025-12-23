Regaip Kandili tarihi 2025: Regaip Kandili ne zaman idrak edilecek, önemi ne?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takvimine göre, 2026 yılını kapsayan manevi tarihlerde ilk büyük buluşma oldukça yakın bir tarihte gerçekleşiyor. Üç ayların başlangıcı olan 1 Recep (21 Aralık 2025) tarihinden hemen sonra gelen ilk perşembe gecesi, Regaip Kandili olarak tüm yurtta camilerde ve evlerde dualarla karşılanacak. "Arzulanan, talep edilen ve değer verilen" anlamına gelen Regaip, kulun Rabbine yöneldiği en kıymetli zaman dilimlerinden biri olacak.
Diyanet takvimine göre Regaip Kandili'nin idrak edileceği tarih şu şekildedir:
Kandil Tarihi: 25 Aralık 2025 Perşembe
Gece Bilgisi: Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece.
Bu tarih, üç ayların (Recep ayının) başlangıcından sadece 4 gün sonrasına denk gelmektedir. 2026 yılının genel dini atmosferini belirleyen bu ilk kandilin ardından diğer mübarek geceler de birer birer takvimdeki yerini alacak.
Regaip gecesi, Allah'ın rahmet ve mağfiretinin bolca ihsan edildiği, samimi kalple yapılan duaların reddedilmediği müjdelenen bir gecedir. Osmanlı döneminden bu yana minarelerde yakılan kandillerle kutlanan bu gece, Müslümanlar için Ramazan-ı Şerif'e hazırlığın ilk ciddi adımı olarak kabul edilir.
Regaip Kandili ile başlayan bu manevi yolculuğun devamındaki önemli tarihler şöyledir:
Regaip Kandili: 25 Aralık 2025 Perşembe (Önümüzdeki hafta)
Miraç Kandili: 15 Ocak 2026 Perşembe
Berat Kandili: 2 Şubat 2026 Pazartesi
Mevlid Kandili: 24 Ağustos 2026 Pazartesi
Şaban Ayı Başlangıcı: 20 Ocak 2026 Salı
Ramazan Ayı Başlangıcı (1. Gün): 19 Şubat 2026 Perşembe
Kadir Gecesi: 16 Mart 2026 Pazartesi
Ramazan ayı 19 Mart'ta sona erecek ve ardından 20 Mart Cuma günü üç günlük bayram sevinci başlayacak.