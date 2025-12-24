Regaip Kandili nedir, bu gece ne oldu? Regaip Kandili anlamı, önemi ve faziletleri

Üç ayların ilk ayı olan Recep ayının başlamasıyla birlikte İslam dünyasında manevi atmosfer daha da yoğunlaşıyor. Bu kapsamda yılın son kandili olarak idrak edilecek Regaip Kandili için hazırlıklar başladı. Milyonlarca Müslüman, bu mübarek gecede dua, namaz ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle ibadetlerini artırmaya hazırlanırken, Regaip Kandili'nin anlamı, önemi ve faziletleri merak ediliyor. Peki, Regaip Kandili nedir, bu gecede ne oldu?