Regaip Kandili’nde vatandaşlar camilere akın etti!

İstanbul Eyüpsultan'da Regaip Kandili akşamında vatandaşlar, Eyüpsultan Camii'ne akın etti. Camilerde kandil programı düzenlendi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

İslam aleminde üç ayların başlangıcı kabul edilen Regaip Kandili vesilesiyle vatandaşlar tüm Türkiye'de olduğu gibi İstanbul'da da camilere akın ettiler. İslam aleminde rahmeti ve bereketi bol "üç ayların" başlangıcını simgeleyen Regaip Kandili idrak edildi. "Rahmet ve bereket gecesi" olarak anılan bu mübarek gece, dua ve ibadetle değerlendirilirken, Regaip Kandili'nin fazileti ve önemine değinildi. Gazedeki soykırımın bitmesi ve Müslümanların barış ve huzur içinde yaşaması için dualar edildi.

Regayip Kandeli nedeniyle vatandaşlar Eyüpsultan Camii'nde eller dua için açıldı. Bazı vatandaşlar Eyüp Sultan Türbesi'ne giderek dua ederken bazı vatandaşlar ise akşam namazı sonrası lokum ve şeker dağıttı. İstanbul'un camilerinden Ayasofya-ı Kebir Camii ile Sultanahmet Camilerinde de Regaip kandili için insanlar camilere koştu.

SULTANAHMET'TE KANDİL GECESİ

İslam aleminde mübarek üç ayların başlangıcını müjdeleyen Regaip Kandili, Sultanahmet Camii'nde düzenlenen programla karşılandı. Akşam namazının ardından camide toplanan kişiler Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan programda, ilahiler eşliğinde dualar etti. Cami avlusunda Vakıflar Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurulan stantta misafirlere boza ikram edildi.

AYASOFYA CAMİİNDE İSKELELER NEDENİYLE KALABALIK OLMADI

Ayasofya-ı Kebir Camii'nde resterasyon çalışmaları nedeniyle camii içinde iskele kurulması nedeniyle fazla kalabalık olmadı. Namaza katılanlar da kandil nedeniyle okunan kuran-ı Kerim okunup dualar edildi.

Cami önünde lokum dağıtan Sevgi Kutlu, "Ara ara buraya geliyorum. İkramda da bulunuyoruz. Allah kabul etsin ve tüm günahlarımızı affetsin. Eyüp Sultan'ı ziyarete geliyorum. Bütün Müslüman aleminin kandilini kutluyorum" dedi. Lokum dağıtan İzzet Kaya adlı vatandaş da, "Bugün Regaip Kandili. Eyüpsultan Camii'ne geldik. Bu sene ilk defa geldim. Yurt dışından geliyorum. Dualarımızı edeceğiz. İbadetlerimizi yapacağız. Allah hayırlarımızı kabul etsin. Müslümanların kandili mübarek olsun" diye konuştu.