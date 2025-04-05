Reina saldırısı mağduru güvenlik görevlisine şok tazminat!

DEAŞ terör örgütü 2016 yılının son gecesi ünlü eğlenme mekanını Reina'ı hedef almışlardı. 2017'nin ilk dakikaları geride kalmış, saatler 01.15'i gösteriyordu. Reina'ya gelen DEAŞ'lı Abdulkadir Masharipov, burada eğlenen yüzlerce insanı kaleşnikofla taradı. 39 kişi hayatını kaybetti, 79 kişi yaralandı. Saldırıda ilk kurşunların hedefi olan güvenlik görevlilerinden tek sağ kalan Serkan Demir'di. 3 kurşunun isabet ettiği, uzun süre tedavi gören Demir İstanbul Adalet Sarayı'nda güvenlik görevlisi olarak çalışmaya devam ediyor.

SANIKLARA CEZA YAĞDI

Saldırının ardından kaçmayı başaran Masharipov, 16 gün sonra yakalandı. Saldırıya ilişkin 60 kişi İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandı. Mahkeme, 7 Eylül 2020 tarihinde Abdulkadir Masharipov'a "39 kişiyi kasten öldürme" ve "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından 40 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Masharipov ayrıca "79 kişiyi öldürmeye teşebbüs" ve "Ateşli silahlar kanuna muhalefet" suçlarından da bin 368 yıl hapis cezasına mahkum edildi. Masharipov dışında 47 sanığa daha cezalar verildi.

GÜVENLİK GÖREVLİSİNİN TAZMİNAT MÜCADELESİ

Terör mağduru Serkan Demir, ilk olarak İstanbul İdare Mahkemesi'ne açtığı tazminat davasında meslekten uzak kalmasıyla doğan 250 bin liralık tazminatın ödenmesine karar verildi. Ancak Bölge İdare Mahkemesi, terörle mücadeleden doğan zararların karşılanması konusundaki yönetmeliğe göre 4 bin TL tazminat ödenmesi gerektiğini belirterek kararı değiştirdi.

4 BİN TL'LİK KARAR

Bunun üzerine itirazın yapılmasıyla karar Danıştay'a taşındı. Danıştay, Bölge İdare Mahkemesi'nin vermiş olduğu kararın yerinde olduğunu, terörle mücadele kapsamında güvenlik görevlisi Serkan Demir'e 4 bin TL tazminat ödenmesini, fazlaya ilişkin talebin ise reddine karar verdi.