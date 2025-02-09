Reina saldırısında şaşırtan karar

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Ortaköy'deki eğlence merkezi Reina'da 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin davada, DEAŞ terör örgütü mensubu Masharipov'a "Anayasa'yı ihlal" suçundan 1 kez, "kasten öldürme" suçundan da 39 kez olmak üzere verilen 40 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 1368 yıl hapis cezası onanmasına karar verdi. Yargıtay 3. Ceza Dairesi, yerel mahkemece "terör saldırısının planlayıcısı" olarak kabul edilen İlyas Mamaşaripov'a "Anayasa'yı ihlal etmeye yardım" suçundan 20 yıl, 39 kişiye karşı "tasarlayarak öldürmeye yardım" ve 79 kişiye karşı "tasarlayarak öldürmeye teşebbüse yardım" suçlarından verilen 1432 yıl hapis cezasını ise bozdu. Bozma kararından sanığa örgüt üyeliğinden ceza verilmesi istendi. Bunun yanı sıra teröristin eşi Zarina Nurullayeva da fazla ceza verildiği belirtilerek karar bozuldu. Yargıtay 3. Ceza Dairesi Zarina Nurullayeva'ya verilen örgüt üyeliğinden 12 yıl hapis cezasının da düşürülmesini isteyerek bozma kararını mahkemeye gönderdi.