Reklam panolarından 4 milyar liralık kamu zararı

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında alınan tevdi raporunda, reklam şirketlerine işgal bedeli karşılığında kiralanan pano ve alanlar üzerinden 16 Ekim 2024 itibarıyla 4 milyar 91 milyon 691 bin 748 liralık kamu zararına sebep olunduğu, sözleşmelerin sonuna kadar bu rakamın 6 milyar 284 milyon 212 bin 656 liraya ulaşacağının hesaplandığı kaydedildi - Raporda, özel şirketlerden tahsil edilen 23 milyon 946 bin 25 liranın 9 milyon 278 bin 163 liralık kısmının gerçekte alınmayan hizmet karşılığı alt yüklenici bir medya şirketine aktarıldığı belirtildi. AA



10 İŞE 40 CEBE GİDİYOR!

İstanbul'da 40 yıldır reklam sektöründe faaliyet gösteren reklamcı Ahmet Taşçı yolsuzluk soruşturması kapsamında açık tanık olarak verdiği ifadede "Gayriresmi kazanılan bu paraların bir kısmı ile bir fon oluşturularak seçim döneminde İmamoğlu'nun afişleri, miting organizasyonları, seçim otobüslerinin temini ve giydirme işlemleri finanse edilmektedir. 50 adet billboard işi için verilen ihalede ihaleyi alan şirket 10 adet iş yapıyor ama 50 adetlik ücret alıyor. 40 tanenin ücreti de hiçbir işlem yapılmadan aracı kişilerle paylaşılıyor. Bu suretle büyük yolsuzluk yapılıyor" dedi. AA