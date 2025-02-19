Rektör Özkan, lider eşleriyle savaş mağduru Ukraynalı çocukları ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye'ye resmî ziyaret gerçekleştiren Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin eşi Olena Zelenska ile savaş mağduru Ukraynalı çocukların kaldığı Eryaman Çocuk Evleri Sitesini ziyaret etti. Ziyarette Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan da hazır bulunarak Ukraynalı 10 yaşındaki Myhailo Popazav'ın tıpta ablefaron-makrostomi sendromu olarak bilinen göz kapağı eksikliği nedeniyle ⁠15 Aralık 2022'de tedavisine başlanan ve toplamda 15 kez göz kapaklarına yönelik işlemler hakkında bilgi verdi. Emine Erdoğan, Etimesgut ilçesi Güzelkent Mahallesi'ndeki Eryaman Çocuk Evleri Sitesine gelişinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Etimesgut Kaymakamı Özlem Bozkurt Gevrek ve kuruluş Müdürü Serap Sağlam Tekneci tarafından karşılandı. Emine Erdoğan daha sonra Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin eşi Olena Zelenska'yı karşıladı.

ÜLKELERİNDEN AYRILMAK ZORUNDA KALAN YETİMLER

Emine Erdoğan ve Olena Zelenska, daha sonra Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle ülkelerinden ayrılmak zorunda kalan 10'u yetim, ikisi refakatçi personel çocuğu olmak üzere 12 Ukraynalı çocuğun kaldığı Eryaman Çocuk Evleri Sitesini gezerek, Müdür Serap Sağlam Tekneci'den bilgi aldı.

REKTÖR ÖZKAN BİLGİ VERDİ

Lider eşleri, özel gereksinimi ve farklı sağlık sorunları bulunan çocuklarla yakından ilgilendi, onlarla çeşitli oyunlar oynadı. Emine Erdoğan'a, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan tarafından plastik cerrahi operasyon geçirmesi gereken 10 yaşındaki Myhailo Popazav'ın son durumuyla ilgili de bilgi verdi. Çocukların yaptığı el sanatları çalışmalarından oluşan sergiyi gezen lider eşleri, bir sınıfta birlikte oyun oynadıkları çocuklara daha sonra masal okudu. Çocukların dans ve müzik gösterisini izleyen Emine Erdoğan ve Olena Zelenska, çocuklara çeşitli hediyeler verdi. Gösterinin ardından çocuklar, Kasım 2022'den bu yana Eryaman Çocuk Evleri Sitesi'ndeki anılarından oluşan fotokolaj tablosunu Olena Zelenska'ya hediye etti. Program sonunda aile fotoğrafı çektirildi.

LİDER EŞLERİ, ÇOCUKLARIN TAHLİYESİ İÇİN GÖRÜŞMÜŞTÜ

Emine Erdoğan ile Olena Zelenska, savaşın başlamasının ardından Ukrayna'nın Odesa kentindeki Soneçka Çocuk Evi'nde kalan 34'ü yetim ve korunma ihtiyacı olan çocuk, 13'ü bakım personeli çocuğu olmak üzere 47 çocuk ile 23 bakım personeli/refakatçiden oluşan 70 Ukraynalı savaş mağdurunun, Eryaman Çocuk Evleri Sitesine tahliyesi konusunda anlaşmıştı. Bunun üzerine söz konusu çocuklar ve refakatçileri, 20 Kasım 2022'de Eryaman Çocuk Evleri Sitesine nakledilmişti. Çocuklardan 24'ünün ülkelerinde evlat edinme ve koruyucu aile hizmetinden yararlandırılmak üzere Ukrayna'ya dönüşleri sağlanmıştı. 2025 yılı başı itibarıyla Çocuk Evleri Sitesi'nde 10'u yetim ve korunma ihtiyaçlı çocuk, ikisi bakım personeli çocuğu ve yedi kadın bakım personeli/refakatçi olmak üzere 19 savaş mağduru Ukraynalı bulunuyor.

HAYATI FİLM GİBİ

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan'nin Ukraynalı lider eşlerine yapılan operasyonlar hakkında bilgi verdiği 10 yaşındaki Myhailo Popazav'ın hayatı en baba film senaryolarına taş çıkartır cinsten. Doğar doğmaz kaşları olmadığı için ve halk arasında "Vanpir Çocuk" olarak adlandırılan hastalık nedeniyle ailesi minik Myhailo Popazav'u terk etmiş. Ukrayna'da yetimhanede alınan Myhailo savaş çıkınca Türkiye'ye geldi. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan ve Prof. Dr. Ömer Özkan tarafından halk arasında göz kapağı eksikliği orta seviye deri ve eklem rahatsızlı olarak bilinen hastalık nedeniyle toplamda 15 kez göz kapaklarına yönelik işlemler yapıldı. . Sağlığına yenide kavuşan Myhailo Popazov iyileşerek Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin eşi Olena Zelenska'nın uçağıyla ülkesine geri döndü.