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Giriş Tarihi: 27.6.2022 11:10

Repo Nedir? Ekonomi Terimi Olarak Ters Repo Ne Demek?

Repo Nedir? Ekonomi Terimi Olarak Ters Repo Ne Demek?

Ekonomi piyasalarında sıklıkla duyulmakta olan repo terimi, özellikle bankacılık çevresinde ve alanında bulunan kişiler için oldukça elzemdir. Özellikle, bankacılık çevresinde repo işlemleri olarak bilinen işleler büyük önem arz etmektedir. Buna bağlı olarak, repo nedir sorusu sıklıkla araştırılmaya maruz kalmaktadır. Sizler için hazırladığımız haberimizde; Repo nedir? Ekonomi terimi olarak ters repo ne demek? Sorularının cevaplarını derledik... İşte detaylar...

Repo ve repo işlemleri; belirli ve yeterli bir sürede yatırımda bulunmak için imkan sunan ve güvenli biçimde kazanç sağlamayı dileyen yatırımcılar için oldukça uygun olmaktadır. Ancak evvelinde, repo ve ters repo terimleri, bu yatırımcılar tarafından detaylıca bilinmelidir. Dilerseniz bu haberimizde, ekonomi terimi olarak ters repo ne demek? Sorusunun cevaplarını inceleyelim...

Repo Nedir?

Repo; kısa zamanlı bir taşınabilir değerin belli zaman aralığının sonunda ilk satıcısınca, geri alınmasına imkan sunan satış işlemi olarak bilinmektedir. Kısa vadeli olan ve sabit bir getiri sağlamakta olan repo işlemleri, belirli bir süre sonunda ilk satıcısının tarafından geri alınmasına imkan sağlamakta olan bir işlem türü olarak da ifade edilmektedir.

Uzun vadeli yatırımda bulunmak istemeyen ve de kısa zaman dilimi içerisinde daha güvenli bir kazanç sağlamayı dileyen yatırımcılar adına, repo işlemleri oldukça doğru gelmektedir. Repo işlemleri çerçevesinde kısa süreli vadeli faiz getirisi elde edilmektedir ve yatırımcı tarafla banka arasında yapılacak olan anlaşmaya göre gerçekleşmektedir.

Repo Ne Demek?

Dilimiz içerisinde özellikle ekonomik bir terim olması sebebiyle banka alanında sıklıkla kullanılmakta olan repo terimi, TDK'nın sözlük anlamına göre, ''bankalar arası işlemler içerisinde tek gecelik faiz uygulaması, faiz'' olarak ifade edilmiştir.

Repo işlemi, İngilizce bir kavram olan "repurchase agreement" açılımının kısaltması halinde ortaya çıkmıştır. Türkçe içerisinde bu kavram, "tekrar satın alma anlaşması" olarak ifade edilmiştir. Söz konusu bu işlemde de bu türde bir anlaşma söz konusu olmaktadır.

Ters Repo Nedir?

Ters repo; taşınabilir bir değerin, işlem başlangıç valöründen satın alınması ve bitiş valöründen geri satılması işlemine verilen isim olarak bilinmektedir. Ters repo yapmakta olan taraf, parayı kullandırmakta olan taraf olacaktır ve geri satış sözleşmesiyle taşınabilir değeri alacaktır. Düz repoda olduğu gibi taşınabilir değerler geri alınmak için satılamamaktadır.

Ters repo işlemlerinde, mevcut işlem, söz konusu yatırım enstrümanlarının geri satılması adına, alım söz konusu olmaktadır. Ters repo, borç veren taraf üzerinden tanımlanan bir işlem türü olarak açıklanmaktadır. Taşınabilir değer olan mevcut menkul kıymeti alan taraf, borç vermiş olacaktır ve aldığı taşınabilir değerleri anlaşmalar ile kararlaştırılan tarihte faizi ile birlikte teslim edecektir.

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