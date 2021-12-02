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Giriş Tarihi: 2.12.2021 21:44

Resim çalıştayı ve kano gösterisi düzenlendi

Metin HARIKÇI Metin HARIKÇI
Resim çalıştayı ve kano gösterisi düzenlendi

Şanlıurfa Yeşilay Gençlik ve Spor Kulübü Derneği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bozova Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile Bozova Çatak Kano tesislerinde resim çalıştayı ve kano gösterisi düzenlendi.

Resim çalıştayı ve karo gösterisinin oldukça renkli geçtiğini dile getiren Şanlıurfa Yeşilay Gençlik ve Spor kulübü dernek başkanı ressam Muharrem Çelik ''Yeşil Hayat Resim Çalıştayı, 5 yıldır Yeşilay Şanlıurfa şubesi kültür sanat Komisyonu tarafından değişik ortamlarda düzenlenmekte, yapılan bu çalışmalar ilimizde çok ilgi görmekte. Bu yıl çiçeği burnunda yeni kurduğumuz Şanlıurfa Yeşilay Gençlik ve Spor Kulübü Derneği olarak İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bozova Halk Eğitim Merkezi ile spor ve müziği de dahil ederek 6.sını gerçekleştirdik. Etkinliklerimizin düzenlenmesinde bizlerden desteklerini esirgemeyen sayın valimiz Abdullah Erin'e, İl Milli Eğitim Müdürümüz Fevzi Kurt'a, Ar-Ge Koordinatörü Veysel Öncü'ye, Bozova Halk Eğitim Merkezi müdürü Said Boybay'a, Kültür Sanat Komisyon Başkanı Dr. Necla Tosmur'a, Çalıştayda görev alan ressamlara ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.


Düzenlenen etkinliği keyifle takip ettiklerini ve gençlerin bu tarz etkinliklerde yer almasını önemsediklerini dile getiren İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Nilgün Müjdeci; "Milli Eğitim Müdürlüğü olarak çocuk ve gençlerin spor, sanat ve eğitim için her türlü gelişmelerinde katkıda bulunmaktadır. Düzenlenen bu etkinlik bunun en güzel örneğidir. Gençlerimize bu imkanı sağlayan Şanlıurfa Yeşilay Gençlik ve Spor kulübü derneği başkanı Muharrem Çelik'e, Halk Eğitimi Merkezi müdürü Sait Boybey'e ve bütün katılımcılara teşekkür ediyorum" dedi.


Resim çalıştayına İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Barca, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü İzzet Kılıç ve İlçe Belediye Başkan Yardımcısı Abdülselam Öncü katıldı. Çalışma sonrasında katılımcılara hediyeler verildi.

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Resim çalıştayı ve kano gösterisi düzenlendi
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