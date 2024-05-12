Reşit Bey Korusu’nda ağaç katliamı

İstanbul Kadıköy Caddebostan'da içerisinde değeri 40 milyon lirayı bulan 28 dairenin yer aldığı Reşit Bey Korusu ile ilgili çarpıcı bir iddiaya ortaya atıldı.Bazı daire sahiplerinin yenilemek ve genişletmek istedikleri daireleri için kendilerine yeni alan açmak amacıyla koru içindeki ağaçları önce çeşitli yöntemlerle kuruttukları, sonra kestikleri öne sürüldü.En az 50 yaşındaki ağaçların bulunduğu koruda bazı ağaçların yerden 50-60 cm yüksekten tamamen kesildiği SABAH'ın çektiği fotoğraf karelerine de yansıdı. Kalan ağaçların da kesileceğinden endişe duyan site sakinlerinin bir bölümü de, ağaçların korunması için yetkililere çağrıda bulundu. Site sakinlerinin belediyeye şikâyetleri de sonuçsuz kaldı.