Resmi Gazete atama kararları 12 Aralık 2025: 9 üniversitede görevlendirme! İşte atanan rektörler

Giriş Tarihi: 12.12.2025 08:35

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete atama kararları, yükseköğretim camiasında önemli değişikliklere işaret etti. 12 Aralık 2025 Cuma tarihli Resmi Gazete’de yer alan kararlara göre, toplam 9 üniversiteye rektör ataması gerçekleştirildi. Bu atamalarla birlikte, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi gibi eğitim kurumlarının yeni yöneticileri belirlenmiş oldu. Peki, hangi üniversiteye hangi rektör atandı?

Yükseköğretim kurumlarının yönetim kadrolarını ilgilendiren kritik rektör atama kararları, bugün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan bu atamalar, öğrencilerin gündeminde. İşte, üniversitelere atama kararları:

9 ÜNİVERSİTEYE REKTÖR ATAMASI

Atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi gibi 9 üniversitenin atanan rektör listesi ve görevlendirilen isimler şöyle:

12 ARALIK 2025 RESMİ GAZETE ATAMA KARARLARI

Altınbaş Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Cemal İbiş

Antalya Belek Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Abdullah Kuzu

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Faruk Yiğit

Ege Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Musa Alcı

İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Rasim Akpınar

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Sacit Açıkgözoğlu

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hasan Uslu

Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Görmez

Uşak Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Demir atandı.

