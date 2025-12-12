Resmi Gazete atama kararları 12 Aralık 2025: Başkan Erdoğan’ın imzasıyla yayında! 9 üniversiteye rektör

Yükseköğretim kurumlarının yönetim kadrolarını ilgilendiren kritik rektör atama kararları, bugün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan bu atamalar, öğrencilerin gündeminde. İşte, üniversitelere atama kararları:
Atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi gibi 9 üniversitenin atanan rektör listesi ve görevlendirilen isimler şöyle:
Altınbaş Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Cemal İbiş
Antalya Belek Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Abdullah Kuzu
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Faruk Yiğit
Ege Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Musa Alcı
İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Rasim Akpınar
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Sacit Açıkgözoğlu
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hasan Uslu
Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Görmez
Uşak Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Demir atandı.