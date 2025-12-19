Resmi Gazete Kararları: 19 Aralık 2025 Cuma Resmi Gazete kararları neler?

RESMİ GAZETE'DE BUGÜN!

19 Aralık 2025 tarihli ve 33112 sayılı Resmi Gazete kapsamında yer alan bazı başlıklar şöyle:

KANUN

7566 Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Maldivler Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tercihli Ticaret Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10693)

–– Pan-Avrupa-Akdeniz Tercihli Menşe Kurullarına Dair Bölgesel Konvansiyonun Tadil Edilmesine İlişkin Olarak 7/12/2023 Tarihinde Kabul Edilen ve 21/7/2025 Tarihli ve 7556 Sayılı Kanunla Onaylanması Uygun Bulunan Ekli Pan-Avrupa-Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon Ortak Komitesinin 1/2023 Sayılı Kararının 1/1/2025 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10694)

–– Pan-Avrupa-Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon Ortak Komitesinin Ekli 12/12/2024 Tarihli ve 1/2024 Sayılı Kararının 1/1/2025 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10695)

–– Pan-Avrupa-Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon Ortak Komitesinin Ekli 12/12/2024 Tarihli ve 2/2024 Sayılı Kararının 1/1/2025 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10696)

–– Türkiye Cumhuriyeti ile Filistin Devleti Arasındaki Geçici Serbest Ticaret Anlaşması ile Kurulan Ortak Komitenin Ekli 25/12/2024 Tarihli ve 1/2024 Sayılı Kararının İlişik Notalarla Birlikte Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10697)

–– Türkiye Cumhuriyeti ile Filistin Devleti Arasındaki Geçici Serbest Ticaret Anlaşması ile Kurulan Ortak Komitenin Ekli 25/12/2024 Tarihli ve 2/2024 Sayılı Kararının 1/1/2025 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10698)

–– 2024 Yılı Türkiye İçin Yıllık Eylem Programına Ait Finansman Anlaşmasının İlişik Notalarla Birlikte Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10699)