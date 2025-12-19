Resmi Gazete Kararları: 19 Aralık 2025 Cuma Resmi Gazete kararları neler?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan yeni kararlar, ekonomiden eğitime, ulaşımdan dış ticarete kadar pek çok alanı kapsıyor. Bugünkü sayının ana gündem maddeleri arasında pek çok gelişme var. Tebliğler, yargı ilanları ve artırma, eksiltme ve ihale ilanları da günün takip edilenleri arasında yer alıyor. İşte, 19 Aralık 2025 Resmi Gazete kararları:
19 Aralık 2025 tarihli ve 33112 sayılı Resmi Gazete kapsamında yer alan bazı başlıklar şöyle:
KANUN
7566 Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR
–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Maldivler Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tercihli Ticaret Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10693)
–– Pan-Avrupa-Akdeniz Tercihli Menşe Kurullarına Dair Bölgesel Konvansiyonun Tadil Edilmesine İlişkin Olarak 7/12/2023 Tarihinde Kabul Edilen ve 21/7/2025 Tarihli ve 7556 Sayılı Kanunla Onaylanması Uygun Bulunan Ekli Pan-Avrupa-Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon Ortak Komitesinin 1/2023 Sayılı Kararının 1/1/2025 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10694)
–– Pan-Avrupa-Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon Ortak Komitesinin Ekli 12/12/2024 Tarihli ve 1/2024 Sayılı Kararının 1/1/2025 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10695)
–– Pan-Avrupa-Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon Ortak Komitesinin Ekli 12/12/2024 Tarihli ve 2/2024 Sayılı Kararının 1/1/2025 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10696)
–– Türkiye Cumhuriyeti ile Filistin Devleti Arasındaki Geçici Serbest Ticaret Anlaşması ile Kurulan Ortak Komitenin Ekli 25/12/2024 Tarihli ve 1/2024 Sayılı Kararının İlişik Notalarla Birlikte Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10697)
–– Türkiye Cumhuriyeti ile Filistin Devleti Arasındaki Geçici Serbest Ticaret Anlaşması ile Kurulan Ortak Komitenin Ekli 25/12/2024 Tarihli ve 2/2024 Sayılı Kararının 1/1/2025 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10698)
–– 2024 Yılı Türkiye İçin Yıllık Eylem Programına Ait Finansman Anlaşmasının İlişik Notalarla Birlikte Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10699)
CUMHURBAŞKANI KARARLARI
–– Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10700)
–– Fikir ve Sanat Eserlerinin Çoğaltılmasına Yarayan Teknik Cihazlar ile Boş Taşıyıcı Materyallerin İmalat veya İthalatında Yapılacak Kesinti Oranlarının Belirlenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 10701)
–– Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10702)
–– Adana İli, Yumurtalık İlçesinde Bulunan ve Sınırları Gösterilen Alanın İskenderun Enerji Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi Adana Özel Endüstri Bölgesi Olarak İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10703)
–– Gaziantep İli, Şehitkamil İlçesi Sınırları İçerisinde Yer Alan Bazı Taşınmazların 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında Park Alanında Kalmaları Nedeniyle Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10704)
–– İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 10705)
–– 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10706)
–– 6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanununun Geçici 1 inci Maddesinin İkinci Fıkrasında Yer Alan Sürenin 31/12/2030 Tarihine Kadar Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10707)
–– İçişleri Bakanlığı (Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı) Tarafından, 30/5/1985 Tarihli ve 3212 Sayılı Kanun Kapsamında 2026 Yılında Anlaşma Akdedilmeksizin Verilebilecek Mal veya Hizmetlerin Parasal Limiti ile Cinsinin Belirlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 10708)
–– Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Bazı Mal ve Hizmetlerden Ücretsiz veya İndirimli Olarak Faydalanacakların Tespitine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 10709)
YÖNETMELİKLER
–– Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Ön Lisans-Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Mardin Artuklu Üniversitesi Turizm Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞLER
–– Dış Ticaret Sermaye Şirketi Statüsüne İlişkin Tebliğ (İhracat: 2025/7)
–– Sektörel Dış Ticaret Şirketleri Statüsüne İlişkin Tebliğ (İhracat: 2025/8)
–– İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ (İhracat: 2017/4)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2025/9)
–– Katılım Esaslarına Uyum Tebliği
İşte, başlıkların ışığında detaylara ulaşabileceğiniz tam sayı: