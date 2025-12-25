RESMİ GAZETE KARARLARI: 25 Aralık Perşembe günü Resmi Gazete’de hangi kararlar yer aldı?

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– 5411 Sayılı Bankacılık Kanununun Geçici 32 nci Maddesinin Uygulanma Süresinin 28/12/2025 Tarihinden İtibaren İki Yıl Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10765)

–– Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile Ar-Ge veya Tasarım Merkezlerinde Çalışan Personelin Gelir Vergisi Stopajı Teşvikine Konu Edilmek Üzere Söz Konusu Bölge ve Merkezler Dışında Geçirebilecekleri Süreler Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10766)

–– 7194 Sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 5 inci Maddesinin Üçüncü Fıkrasında Yer Alan Dijital Hizmet Vergisi Oranının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10767

–– Resmi İlan Fiyatlarının Ekli Tarifede Gösterildiği Şekilde Tespit Edilmesi ile 21/12/2024 Tarihli ve 9285 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10768)

–– 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Geçici 10 uncu Maddesinin Uygulanma Süresinin 31/12/2026 Tarihine Kadar Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10769)

–– 400 kV G24-Karapınar GES TM-Konya Kuzey TM Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10770)

–– 400 kV G.24 Karaman GES TM-Selvili TM Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10771)

–– Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına Ait AR/TPO/K/M48-d2,d3,d4, AR/TPO/K/N48-bl,b4, AR/TPO/K/M47-cl,c2 ve AR/TPO/K/N48-al,a3,a4 Pafta Numaralı Petrol Arama Ruhsat Sınırları İçerisindeki Gabar Sahasında Üretilen Ham Petrolün Boru Hatları Vasıtasıyla BOTAŞ Ceyhan Terminaline Ulaştırılmasını Teminen İdil Ham Petrol Depolama ve Ara Pompaj İstasyonunun Yapılması Amacıyla Şırnak İli, İdil İlçesinde Bulunan Bazı Taşınmazların Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10772)

–– Samsun İli, Canik İlçesi, Yeni Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Özel Mülkiyete Konu Bazı Taşınmazlar ile Üzerlerindeki Muhdesatın, "Mert Irmağı Islah Projesi"nin Gerçekleştirilmesi Amacıyla Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10773)

–– Sakarya İli, Geyve İlçesi Sınırları İçerisinde İlan Edilen Beşiktaş Vadisi ve Sop Deresi Vadisi Doğal Sit Alanı Kesin Korunacak Hassas Alanının Sınırlarının Değiştirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10774)

–– Emniyet Genel Müdürlüğüne Bağlı Her Derece ve Türdeki Eğitim ve Öğretim Kurumları ile Hizmet İçi Eğitim, Kurs ve Seminerlerde Ücretle Okutulacak Ders Saatlerinin Sayısı, Ders Görevi Alacakların Nitelikleri ve Diğer Hususların Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 10775)

–– Burdur İli, Çeltikçi İlçesinde Kurulacak RMS-A Doğal Gaz Dağıtım Tesisinin Yapımı Amacıyla, Konak Mahallesi Sınırları İçerisinde Yer Alan Taşınmazın Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10776)

–– Trabzon İli, Düzköy İlçesi, Tepecik Mahallesinde Bulunan Özel Mülkiyete Konu Taşınmazların, Bölgedeki Toplu Konut İhtiyacının Karşılanması Amacıyla Düzköy Belediye Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10777)

–– Adana, Bingöl, Denizli, Elazığ, Eskişehir, Gümüşhane, Konya, Mersin, Muğla, Trabzon ve Zonguldak İllerinde Bulunan Bazı Alanların Orman Sınırları Dışına Çıkartılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10778)