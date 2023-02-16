Resmi Gazete’de yayımlandı! Resmi ilan fiyat tarifesi belli oldu: 1 Nisan’da yürürlüğe girecek

İnternet haber sitelerinde resmi ilanların yayım ücreti, 1 santimetre boy 4 santimetre en olmak üzere bir kutu alan esas alınarak hesaplanacak.

İnternet haber sitelerinde resmi ilanların bir kutu alanda bir günlük yayım ücreti, illere göre belirlenen kontenjan yerleri için 70 lira olacak. Ancak, Resmi İlan ve Reklam Yönetmeliği'ne göre genel kategori kapsamındaki ilanları yayımlayacak internet haber siteleri için ücret 100 lira olacak.

BİR GÜNLÜK BEDELİ 2 BİN 500 LİRA OLACAK

Herhangi bir mevzuat hükmü gereğince elektronik ortamda yayım zorunluluğu bulunan resmi ilanların Basın İlan Kurumu ilan portalı "ilan.gov.tr"de yayımı, günlük fiili satış ortalaması 50 bin adedin altındaki gazetelere göre fiyatlandırılacak. Ancak 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na göre ilan portalında yayımlanacak resmi ilanların bir günlük bedeli 2 bin 500 lira olarak belirlenecek.