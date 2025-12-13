Resmi Tatil Günleri 2026: Bu sene kaç gün tatil yapılacak, resmi tatiller hangi günlere denk geliyor?

Yeni bir yıla girilmesiyle birlikte yıllık izin planları ve kısa kaçamaklar için resmi tatil günleri takvimi ilk bakılanlar arasında yer alıyor. 2026 resmi tatiller listesi, çalışanların yıllık izinlerini en verimli şekilde kullanmalarına olanak tanıyor. Bu sene bazı dini bayramlar ve milli günler, hafta sonu ile birleşerek tatilciler için avantajlı durumlar yaratıyor. İşte, 2026 resmi tatil günleri:
19 Mart 2026 Ramazan Bayramı Arefe
20 Mart 2026 Ramazan Bayramı 1. Gün
21 Mart 2026 Ramazan Bayramı 2. Gün
22 Mart 2026 Ramazan Bayramı 3. Gün
1 Ocak 2026 Perşembe: Yılbaşı
19 Mart 2026 Perşembe: Ramazan Bayramı Arifesi (Yarım gün)
20–22 Mart 2026: Ramazan Bayramı
23 Nisan 2026 Perşembe: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs 2026 Cuma: Emek ve Dayanışma Günü
19 Mayıs 2026 Salı: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
26 Mayıs 2026 Salı: Kurban Bayramı Arifesi (Yarım gün)
27–30 Mayıs 2026: Kurban Bayramı
15 Temmuz 2026 Çarşamba: Demokrasi ve Milli Birlik Günü
30 Ağustos 2026 Pazar: Zafer Bayramı
28 Ekim 2026 Çarşamba: Cumhuriyet Bayramı Arifesi (Yarım gün)
29 Ekim 2026 Perşembe: Cumhuriyet Bayramı