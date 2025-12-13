Haberler Yaşam Haberleri Resmi Tatil Günleri 2026: Bu sene kaç gün tatil yapılacak, resmi tatiller hangi günlere denk geliyor?


Çalışanlar, öğrenciler ve tatil planı yapmak isteyen herkesin merakla beklediği 2026 yılı resmi tatil günleri takvimi netleşti. Yılbaşı, Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı ve Cumhuriyet Bayramı gibi resmi tatillerin hangi günlere denk geldiği belli oldu. Özellikle tatilini uzatmak isteyenler için hafta sonu ile birleşen resmi tatiller büyük önem taşıyor. İşte 2026 yılında kaç gün tatil yapılacak ve uzun tatil fırsatlarının bulunduğu günler.


Yeni bir yıla girilmesiyle birlikte yıllık izin planları ve kısa kaçamaklar için resmi tatil günleri takvimi ilk bakılanlar arasında yer alıyor. 2026 resmi tatiller listesi, çalışanların yıllık izinlerini en verimli şekilde kullanmalarına olanak tanıyor. Bu sene bazı dini bayramlar ve milli günler, hafta sonu ile birleşerek tatilciler için avantajlı durumlar yaratıyor. İşte, 2026 resmi tatil günleri:

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

19 Mart 2026 Ramazan Bayramı Arefe

20 Mart 2026 Ramazan Bayramı 1. Gün

21 Mart 2026 Ramazan Bayramı 2. Gün

22 Mart 2026 Ramazan Bayramı 3. Gün

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

26 Mayıs 2026 Kurban Bayramı Arefe

27 Mayıs 2026 Kurban Bayramı 1.Gün

28 Mayıs 2026 Kurban Bayramı 2.Gün

29 Mayıs 2026 Kurban Bayramı 3.Gün

30 Mayıs 2026 Kurban Bayramı 4.Gün

2026 RESMİ TATİL GÜNLERİ

1 Ocak 2026 Perşembe: Yılbaşı

19 Mart 2026 Perşembe: Ramazan Bayramı Arifesi (Yarım gün)

20–22 Mart 2026: Ramazan Bayramı

23 Nisan 2026 Perşembe: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs 2026 Cuma: Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs 2026 Salı: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

26 Mayıs 2026 Salı: Kurban Bayramı Arifesi (Yarım gün)

27–30 Mayıs 2026: Kurban Bayramı

15 Temmuz 2026 Çarşamba: Demokrasi ve Milli Birlik Günü

30 Ağustos 2026 Pazar: Zafer Bayramı

28 Ekim 2026 Çarşamba: Cumhuriyet Bayramı Arifesi (Yarım gün)

29 Ekim 2026 Perşembe: Cumhuriyet Bayramı


