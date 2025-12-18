Resmi Tatil Tarihleri 2026: Bu yıl kaç gün tatil yapılacak, resmi tatiller hangi günlere denk geliyor?

2026 yılı, çalışanlar ve öğrenciler için araştırmalara konu oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı ve resmi takvim verilerine göre takip edilen günler için şimdiden plan yapılmaya başlandı. Hafta sonu ile birleşme ihtimaline karşı bayramların hangi günlere denk geldiği merak konusu. İşte Ocak ayından Ekim ayına kadar tüm tatil rotanızı belirleyecek resmi tatil günleri:
Arefe Günü ile birlikte Ramazan Bayramı toplamda 3,5 gün resmi tatil kapsamında yer alıyor. İşte, 2026 resmi tatiller arasında bayram tarihleri:
19 Mart 2026 Ramazan Bayramı Arefe - Perşembe
20 Mart 2026 Ramazan Bayramı 1. Gün - Cuma
21 Mart 2026 Ramazan Bayramı 2. Gün - Cumartesi
22 Mart 2026 Ramazan Bayramı 3. Gün - Pazar
Arefe Günü ile birlikte Kurban Bayramı toplamda 4,5 gün resmi tatil kapsamında yer alıyor.
26 Mayıs 2026 Kurban Bayramı Arefe - Salı
27 Mayıs 2026 Kurban Bayramı 1.Gün - Çarşamba
28 Mayıs 2026 Kurban Bayramı 2.Gün - Perşembe
29 Mayıs 2026 Kurban Bayramı 3.Gün - Cuma
30 Mayıs 2026 Kurban Bayramı 4.Gün - Cumartesi
1 Ocak 2026 Perşembe: Yılbaşı
19 Mart 2026 Perşembe: Ramazan Bayramı Arifesi (Yarım gün)
20–22 Mart 2026: Ramazan Bayramı
23 Nisan 2026 Perşembe: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs 2026 Cuma: Emek ve Dayanışma Günü
19 Mayıs 2026 Salı: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
26 Mayıs 2026 Salı: Kurban Bayramı Arifesi (Yarım gün)
27–30 Mayıs 2026: Kurban Bayramı
15 Temmuz 2026 Çarşamba: Demokrasi ve Milli Birlik Günü
30 Ağustos 2026 Pazar: Zafer Bayramı
28 Ekim 2026 Çarşamba: Cumhuriyet Bayramı Arifesi (Yarım gün)
29 Ekim 2026 Perşembe: Cumhuriyet Bayramı