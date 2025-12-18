Resmi Tatil Tarihleri 2026: Bu yıl kaç gün tatil yapılacak, resmi tatiller hangi günlere denk geliyor?

2026 yılı, çalışanlar ve öğrenciler için araştırmalara konu oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı ve resmi takvim verilerine göre takip edilen günler için şimdiden plan yapılmaya başlandı. Hafta sonu ile birleşme ihtimaline karşı bayramların hangi günlere denk geldiği merak konusu. İşte Ocak ayından Ekim ayına kadar tüm tatil rotanızı belirleyecek resmi tatil günleri: