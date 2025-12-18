Haberler Yaşam Haberleri Resmi Tatil Tarihleri 2026: Bu yıl kaç gün tatil yapılacak, resmi tatiller hangi günlere denk geliyor?
Giriş Tarihi: 18.12.2025 16:27

Yeni yıla girmeye sayılı günler kala, 2026 yılının resmi tatil takvimi netleşti. Tatil planlarını şimdiden yapmak isteyen vatandaşlar, bayramların hangi günlere denk geldiğini ve toplam kaç gün tatil yapılacağını araştırmaya başladı. 2026 yılı, özellikle "köprü tatil" yapmak isteyenler için büyük fırsatlar sunuyor. Peki, bu sene kaç gün tatil yapılacak, resmi tatiller hafta içine mi sonuna mı denk geliyor?

2026 yılı, çalışanlar ve öğrenciler için araştırmalara konu oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı ve resmi takvim verilerine göre takip edilen günler için şimdiden plan yapılmaya başlandı. Hafta sonu ile birleşme ihtimaline karşı bayramların hangi günlere denk geldiği merak konusu. İşte Ocak ayından Ekim ayına kadar tüm tatil rotanızı belirleyecek resmi tatil günleri:

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Arefe Günü ile birlikte Ramazan Bayramı toplamda 3,5 gün resmi tatil kapsamında yer alıyor. İşte, 2026 resmi tatiller arasında bayram tarihleri:

19 Mart 2026 Ramazan Bayramı Arefe - Perşembe

20 Mart 2026 Ramazan Bayramı 1. Gün - Cuma

21 Mart 2026 Ramazan Bayramı 2. Gün - Cumartesi

22 Mart 2026 Ramazan Bayramı 3. Gün - Pazar

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Arefe Günü ile birlikte Kurban Bayramı toplamda 4,5 gün resmi tatil kapsamında yer alıyor.

26 Mayıs 2026 Kurban Bayramı Arefe - Salı

27 Mayıs 2026 Kurban Bayramı 1.Gün - Çarşamba

28 Mayıs 2026 Kurban Bayramı 2.Gün - Perşembe

29 Mayıs 2026 Kurban Bayramı 3.Gün - Cuma

30 Mayıs 2026 Kurban Bayramı 4.Gün - Cumartesi

2026 RESMİ TATİL GÜNLERİ

1 Ocak 2026 Perşembe: Yılbaşı

19 Mart 2026 Perşembe: Ramazan Bayramı Arifesi (Yarım gün)

20–22 Mart 2026: Ramazan Bayramı

23 Nisan 2026 Perşembe: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs 2026 Cuma: Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs 2026 Salı: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

26 Mayıs 2026 Salı: Kurban Bayramı Arifesi (Yarım gün)

27–30 Mayıs 2026: Kurban Bayramı

15 Temmuz 2026 Çarşamba: Demokrasi ve Milli Birlik Günü

30 Ağustos 2026 Pazar: Zafer Bayramı

28 Ekim 2026 Çarşamba: Cumhuriyet Bayramı Arifesi (Yarım gün)

29 Ekim 2026 Perşembe: Cumhuriyet Bayramı

