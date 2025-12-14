Resmi Tatiller Takvimi 2026 - Bu yıl kaç gün resmi tatil var, hangi tarihlere denk geliyor?

Çalışanların ve öğrencilerin yakından takip ettiği resmi tatiller takvimi belli oldu. Yıl boyunca dinlenme ve seyahat planlarını şekillendiren bu tatillerin hafta sonuyla bağlanıp bağlanmayacağı sıklıkla merak ediliyor. Peki bu yıl kaç gün resmi tatil var, hangi tarihlere denk geliyor? İşte gün gün 2026 resmi tatiller listesi.
BU YIL KAÇ GÜN RESMİ TATİL VAR?
2026 Resmi tatiller, 28 Ekim'in yarım gün sayılması nedeniyle toplam 15,5 gün olacak.
2026 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ
1 Ocak 2026 Perşembe Yılbaşı
19 Mart 2026 Perşembe Ramazan Bayramı Arifesi
20 Mart 2026 Cuma Ramazan Bayramı 1.gün
21 Mart 2026 Cumartesi Ramazan Bayramı 2.gün
22 Mart 2026 Pazar Ramazan Bayramı 3.gün
23 Nisan 2026 Perşembe Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs 2026 Cuma Emek ve Dayanışma Günü
19 Mayıs 2026 Salı Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
27 Mayıs 2026 Çarşamba Kurban Bayramı 1.gün
28 Mayıs 2026 Perşembe Kurban Bayramı 2.gün
29 Mayıs 2026 Cuma Kurban Bayramı 3.gün
30 Mayıs 2026 Cumartesi Kurban Bayramı 4.gün
15 Temmuz 2026 Çarşamba Demokrasi ve Millî Birlik Günü
30 Ağustos 2026 Pazar Zafer Bayramı
28 Ekim 2026 Çarşamba Cumhuriyet Bayramı Arifesi
29 Ekim 2026 Perşembe Cumhuriyet Bayramı