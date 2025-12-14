Haberler Yaşam Haberleri Resmi Tatiller Takvimi 2026 - Bu yıl kaç gün resmi tatil var, hangi tarihlere denk geliyor?
Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte 2026 resmi tatiller takvimi merak konusu oldu. Çalışanlar ve öğrenciler için dinlenme fırsatı sunan resmi tatiller, seyahat planlarını da şekillendiriyor. Peki bu yıl kaç gün resmi tatil var, hangi tarihlere denk geliyor? İşte tüm detaylar.

Peki bu yıl kaç gün resmi tatil var, hangi tarihlere denk geliyor? İşte gün gün 2026 resmi tatiller listesi.

BU YIL KAÇ GÜN RESMİ TATİL VAR?

2026 Resmi tatiller, 28 Ekim'in yarım gün sayılması nedeniyle toplam 15,5 gün olacak.

2026 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

1 Ocak 2026 Perşembe Yılbaşı

19 Mart 2026 Perşembe Ramazan Bayramı Arifesi

20 Mart 2026 Cuma Ramazan Bayramı 1.gün

21 Mart 2026 Cumartesi Ramazan Bayramı 2.gün

22 Mart 2026 Pazar Ramazan Bayramı 3.gün

23 Nisan 2026 Perşembe Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs 2026 Cuma Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs 2026 Salı Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

27 Mayıs 2026 Çarşamba Kurban Bayramı 1.gün

28 Mayıs 2026 Perşembe Kurban Bayramı 2.gün

29 Mayıs 2026 Cuma Kurban Bayramı 3.gün

30 Mayıs 2026 Cumartesi Kurban Bayramı 4.gün

15 Temmuz 2026 Çarşamba Demokrasi ve Millî Birlik Günü

30 Ağustos 2026 Pazar Zafer Bayramı

28 Ekim 2026 Çarşamba Cumhuriyet Bayramı Arifesi

29 Ekim 2026 Perşembe Cumhuriyet Bayramı

