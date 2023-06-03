Ressam Sabahattin Camcıoğlu saldırıya uğradı

Bulgarıstan'dan 50 yıl önce Türkiye'ye göç eden, yağlı boya tablolarıyla tanınan Sabahattin Camcıoğlu, 9 Mart'ta Mustafa S.'nin (43) saldırısına uğradı. İddiaya göre Camcıoğlu, Mustafa S.'ye ihtiyacı olduğu zamanlarda harçlık veriyordu. 2 yıl önce parkta kendisini gasp ettiğini ileri süren Camcıoğlu, Mustafa S.'ye harçlık vermeyi ve görüşmeyi bıraktı. İddiaya göre 9 Mart'ta Mustafa S., Camcıoğlu'na bıçak çekti ve "Seni geberteceğim" diyerek küfürler etti. Korkan ressam Sabahattin Camcıoğlu gelen yumruk darbesiyle sarsıldı. Defalarca darbeye maruz kalan Camcıoğlu'nu çevredeki esnaf kurtardı. Hastaneye kaldırılan ressamın dişinde kırık ve bileğinde çatlak tespit edildi. Camcıoğlu, şikâyetçi oldu. İfadesi alınan Mustafa S., alkollü olduğunu belirterek "2 sene önce onu gasp ettim diye söylenti çıkardı, o yüzden kırgındım. Olay gününde cebimdeki parayı ona atıp 'Neden gasp etti diyorsun' diye sitem ettim. Kendisine vurmaya çalıştım. Olay için özür dilerim. Pişmanım" dedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.