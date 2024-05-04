Restoran cinayetinde savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı

Olay, 15 Nisan 2022'de Güzelbahçe ilçesindeki 'Ayfer Abla' isimli balık restoranında meydana geldi. Devrim Gürkan, babası Haşmet Gürkan'ı sahibi olduğu balık restoranında 28 yerinden bıçakladı. Daha sonra polis merkezine giden Devrim Gürkan, çocukluğundan beri babasının kendisine şiddet uyguladığını belirtip, cinayeti anlattı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Devrim Gürkan, tutuklandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürütülen soruşturmada sanık Gürkan hakkında 'üst soydan akrabayı tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle İzmir 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

SAVCI ESAS HAKKINDAKİ MÜTALAASINI AÇIKLADI

Haşmet Gürkan (54) cinayetiyle ilgili davanın 7. Duruşması İzmir 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün yapıldı. Sanık Devrim Gürkan ile ilgili mahkemeye sunulan raporda akıl sağlığının tam olduğu belirtildi. Son duruşmada duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı sanık Devrim Gürkan'ın ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmasını talep etti.

ANNE VE KIZI HAKKINDA TAKİPSİZLİK

Anne Ayfer Gürkan hakkında suça ortak olduğu, kızı Evrim Gürkan hakkında azmettirici olduğu iddiasıyla yürütülen soruşturmada takipsizlik kararı verildi. Haşmet Gürkan'ın avukatı Faruk Çalışkan karara itiraz edeceklerini ifade etti.

RESTORANA ORTAK EDİLME TEKLİFİNDE BULUNULDU

Cinayet gününe ait HTS kayıtlarında önemli detaylar bulunduğunu da belirten avukat Faruk Çalışkan, "Ayfer Gürkan ilk olarak Ali Aydın'ı aradı. Aydın'ın da karakoldaki polis memurunu arayarak aralarında üç saat süren telefon trafiği olduğu tespit edildi. Ayrıca, cinayetten bir hafta önce, Haşmet Gürkan oğlu Devrim ve eşi Ayfer Gürkan tarafından bir ormanlık alana götürülerek restorana ortak edilme teklifinde bulunuldu. Ancak teklifin reddedilmesi üzerine bir hafta sonra cinayetin işlendi. Devrim Gürkan'ın tek fail olmadığına inanıyoruz" dedi. Acılı ağabey İskender Gürkan, "Bu olayın doğru ve adil bir şekilde aydınlatılması, adalete olan güvenimizin temelidir. Kardeşimin yaşamını yitirmesi, sadece ailemizi değil, tüm toplumu derinden etkilemiştir" dedi.