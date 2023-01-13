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Giriş Tarihi: 14.1.2023

Restorana silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Restorana silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı
Gaziosmanpaşa'da bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda güvenlik görevlisi Tuncay Kurban hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Küçükköy'de bulunan restorana, sabah karşı saat 04.30 sıralarında otomobille gelen ve 3 kişi oldukları iddia edilen kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Restoranın önünde dururken sırtından vurulan mekanın güvenlik görevlisi Tuncay Kurban hayatını kaybetti.



Mehmet Yılmaz ve Yılmaz Köken yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan iki kişi sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürülerek tedaviye alındı. Polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Saldırının gerçekleştiği mekanda çok sayıda kurşun izi olduğu, bazı camların ise kırıldığı görüldü. Hayatını kaybeden Tuncay Kurban'ın cenazesinin Balıkesir'de toprağa verileceği öğrenildi.

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Restorana silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı
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