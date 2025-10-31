Restoranda savcıyı katletmişti... İstenen ceza belli oldu!

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Çekmeköy'deki bir restorana gelen savcı Kayhan'ın, söz konusu işletmede önceki dönemlerde garson olarak çalışan Mustafa Can Gül tarafından bıçakla boğazı kesilerek öldürüldüğü aktarıldı.

İddianamede, Gül'ün "tasarlayarak ve canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

İddianame, Anadolu 25. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.