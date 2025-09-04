Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan boğazından bıçaklanarak öldürüldü! Katili ile daha önce aynı karede yer almış | Video

Çağlayan Adliyesi’nde görev yapan Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, aralarında husumet bulunan 19 yaşındaki Mustafa Can Gül tarafından boğazından bıçaklanarak hayatını kaybetti. Katil zanlısı Gül, olay yerinde kıskıvrak yakalanırken, 3 ayrı suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Öte yandan Cumhuriyet Savcısı Kayhan ile Gül’ün daha önce aynı karede olduğu fotoğraf ortaya çıktı. A Haber muhabiri İslim İstanbullu, cinayetin işlendiği restoranın önünde olaya ilişkin açıklamalarda bulundu.