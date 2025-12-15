Restoranda tartıştığı husumetlisini öldürdü

Olay, Katip Kasım Mahallesi Paşazade Sokak'ta geçtiğimiz yıl Aralık ayında yaşandı. İddiaya göre, önceden husumetli olan F.B. ile Hacı D. bir restoranda karşılaştı. Taraflar kısa bir süre sonra birbirlerine sözlü bir şekilde sataşarak kavgaya tutuştu. Tarafları çevre sakinleri güçlükle ayırırken Hacı D. restorandan çıkarıldı. Restorana belindeki silahla geri dönen Hacı D., F.B.'ye art arda ateş etti. Kurşunların hedefi olan F.B. yere yığıldı. Çevredekilerin sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine F.B. apar topar hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan F.B., hastanede hayatını kaybederken, saldırıdan sonra olay yerinden kaçan Hacı D. ise her yerde aranıyor.