Restorasyonu tamamlanan 5 asırlık cami ibadete açıldı

'MÜBAREK KANDİL GECESİNDE CAMİMİZİ TEKRAR İBADETE AÇIYORUZ'

AK Parti Edirne Milletvekili Aksal, yaptığı açıklamada, caminin restorasyonun ardından güzel bir görünüme kavuştuğunu söyledi. Ecdadın yadigarlarına ve emanetlerine sahip çıkarak gelecek kuşaklara aktarılmasını sağladıklarını ifade eden Aksal, "Bu kapsamda camimizin çok ciddi restorasyona ihtiyacı vardı. Yaklaşık 3 yıldır camimiz ibadete kapalıydı. Kalem işleri yenilendi, minaresi ve bahçesi yenilendi. Bu mübarek kandil gecesinde camimizi tekrar ibadete açıyoruz. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.