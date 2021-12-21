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Giriş Tarihi: 21.12.2021 17:52 Son Güncelleme: 21.12.2021 17:57

Reyhanlı saldırısı şehidinin 17 yaşındaki kızı kazada hayatını kaybetti

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Reyhanlı saldırısı şehidinin 17 yaşındaki kızı kazada hayatını kaybetti

2013 yılında Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde düzenlenen bombalı terör saldırısında şehit olan Muhammed Ali Karakuş’un 17 yaşındaki kızı Elif Karakuş, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanmıştı. 11. sınıf öğrencisi Elif, yapılan tüm müdahalelere rağmen 12 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza, 9 Aralık günü merkez Meram ilçesi Doktor Ahmet Özcan Caddesi üzerinde meydana geldi. Altı yol kavşağı istikametinden seyir halinde olan Mücahit Y. (25) idaresindeki otomobil, Taşcami Uzunharmanlar Caddesi kavşağında yolun karşısına geçmeye çalışan Elif Karakuş'a çarptı. Kafasını yere vurması üzerine ağır yaralana genç kız, ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Özel Enderun Lisesi 11. sınıf öğrencisi olan genç kız, 12 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Sürücü Mücahit Y. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Mayıs 2013'te Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde düzenlenen 52 kişinin öldüğü, 146 kişinin yaralandığı bombalı saldırıda şehit olan Muhammed Ali Karakuş'un kızı olan Elif Karakuş, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Hacıfettah Mezarlığında toprağa verildi. 3 çocuk annesi Seniha Karakuş'un eşini kaybettikten sonra Konya'ya taşındığı öğrenildi.

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Reyhanlı saldırısı şehidinin 17 yaşındaki kızı kazada hayatını kaybetti
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