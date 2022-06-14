Reyting sonuçları 13 Haziran 2022: Dünün reyting sonuçları ile kim birinci oldu?

Reyting sonuçları ile birinci olan yapım açıklanıyor. Sevilen yapımların ardından reyting birincisi araştırılıyor. Total ve AB gurubunda açıklanan reyting sıralaması tablosunda hangi yapımların ilk üçte yer aldığı merak konusu haline geldi. Peki Reyting sonuçları 13 Haziran 2022 açıklandı mı? Dünün reyting sonuçları ile kim birinci oldu?