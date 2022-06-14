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Giriş Tarihi: 14.6.2022 08:09

Reyting sonuçları 13 Haziran 2022: Dünün reyting sonuçları ile kim birinci oldu?

Reyting sonuçları 13 Haziran 2022: Dünün reyting sonuçları ile kim birinci oldu?

13 Haziran Pazartesi günü ekrana gelen yapımlar reyting sonuçları için birincilik mücadelesi verdi. Her gün Total, AB ve ABC1 sıralamasında birinci olmak isteyen diziler ve filmler en çok izlenen yapımı ortaya çıkarıyor. Bu noktada "Dünün reyting sonuçları açıklandı mı, birinci hangi yapım oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte 13 Haziran 2022 dünün reyting sonuçları

Reyting sonuçları ile birinci olan yapım açıklanıyor. Sevilen yapımların ardından reyting birincisi araştırılıyor. Total ve AB gurubunda açıklanan reyting sıralaması tablosunda hangi yapımların ilk üçte yer aldığı merak konusu haline geldi. Peki Reyting sonuçları 13 Haziran 2022 açıklandı mı? Dünün reyting sonuçları ile kim birinci oldu?

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklanınca haberimizde yer alacaktır.

Geçen haftaki 6 Haziran 2022 reyting sonuçları açıklandı. Dünün reyting sıralaması şu şekilde:

TOTAL

1 - Survivor All Star

2 - Müge Anlı ile Tatlı Sert

AB

1 - Survivor All Star

2 - Hakim

ABC

1 - Survivor All Star

2 - Müge Anlı ile Tatlı Sert

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Reyting sonuçları 13 Haziran 2022: Dünün reyting sonuçları ile kim birinci oldu?
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