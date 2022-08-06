Haberler Yaşam Haberleri Reyting sonuçları 5 Ağustos Cuma günü hangi yapım birinci oldu? Dünün Total, AB ve ABC’de reyting sıralaması
Giriş Tarihi: 6.8.2022 10:03 Son Güncelleme: 6.8.2022 10:23

Reyting sonuçları 5 Ağustos Cuma günü hangi yapım birinci oldu? Dünün Total, AB ve ABC’de reyting sıralaması

Dünün reytingleri birçok kişi tarafından yine en çok aratılan konuların başında geldi. Dün akşam Kim Milyoner Olmak İster ve Masterchef Türkiye, televizyonların vazgeçilmez programları olduklarını kanıtladılar. Onun yanında Star TV’nin yeni gençlik dizisi Ah Nerede de reyting birincisi olmak için yarıştı. Peki, reyting sıralaması açıklandı mı? İşte, 5 Ağustos Cuma reyting sonuçları ile birinci olan yapım…

Reyting sonuçları 5 Ağustos Cuma günü hangi yapım birinci oldu? Dünün Total, AB ve ABC’de reyting sıralaması

Reyting sonuçları 5 Ağustos sıklıkla aratılıyor. Yaz dizileri, yayın hayatına devam etmek için reytinglerde üst sıralarda kalmaya çalışıyor. Diğer taraftan yabancı sinema ve Masterchef – Kim Milyoner Olmak İster gibi programlar da reyting birincisi olmak için mücadele veriyor. Peki, 5 Ağustos 2022 reyting sonuçlarında kim birinci oldu? İşte dünün reyting sıralaması

5 AĞUSTOS REYTİNG SONUÇLARI CUMA

Reyting sonuçları açıklandı. Liste şu şekilde:

TOTAL

1 – Masterchef Türkiye

2 – Ana Haber

3 – Kim Milyoner Olmak İster?

AB

1 – Masterchef Türkiye

2 – Ana Haber

3 – Masterchef Türkiye Özet

ABC

1 – Masterchef Türkiye

2 – Ana Haber

3 – Masterchef Türkiye Özet

Geçen haftanın reyting birincisi için…

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

TOTAL

1 – Masterchef Türkiye

2 – Ana Haber

3 – Kim Milyoner Olmak İster?

AB

1 – Masterchef Türkiye

2 – Ana Haber

3 – Kanal D Ana Haber

ABC

1 – Masterchef Türkiye

2 – Ana Haber

3 – Kim Milyoner Olmak İster?

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Reyting sonuçları 5 Ağustos Cuma günü hangi yapım birinci oldu? Dünün Total, AB ve ABC’de reyting sıralaması
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