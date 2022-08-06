Reyting sonuçları 5 Ağustos Cuma günü hangi yapım birinci oldu? Dünün Total, AB ve ABC’de reyting sıralaması

Reyting sonuçları 5 Ağustos sıklıkla aratılıyor. Yaz dizileri, yayın hayatına devam etmek için reytinglerde üst sıralarda kalmaya çalışıyor. Diğer taraftan yabancı sinema ve Masterchef – Kim Milyoner Olmak İster gibi programlar da reyting birincisi olmak için mücadele veriyor. Peki, 5 Ağustos 2022 reyting sonuçlarında kim birinci oldu? İşte dünün reyting sıralaması
5 AĞUSTOS REYTİNG SONUÇLARI CUMA
Reyting sonuçları açıklandı. Liste şu şekilde:
TOTAL
1 – Masterchef Türkiye
2 – Ana Haber
3 – Kim Milyoner Olmak İster?
AB
1 – Masterchef Türkiye
2 – Ana Haber
3 – Masterchef Türkiye Özet
ABC
1 – Masterchef Türkiye
2 – Ana Haber
3 – Masterchef Türkiye Özet
Geçen haftanın reyting birincisi için…