Reyting sonuçları 5 Ağustos Cuma günü hangi yapım birinci oldu? Dünün Total, AB ve ABC’de reyting sıralaması

Reyting sonuçları 5 Ağustos sıklıkla aratılıyor. Yaz dizileri, yayın hayatına devam etmek için reytinglerde üst sıralarda kalmaya çalışıyor. Diğer taraftan yabancı sinema ve Masterchef – Kim Milyoner Olmak İster gibi programlar da reyting birincisi olmak için mücadele veriyor. Peki, 5 Ağustos 2022 reyting sonuçlarında kim birinci oldu? İşte dünün reyting sıralaması