Reyting sonuçları açıklandı mı? 17 Haziran 2022 Cuma reyting sonuçları birincisi kim oldu? İşte dünkü sıralamada birinci olan yapım!

Reyting sonuçları ile dün akşamın birincisi olan dizi, film ya da yarışma programı araştırılıyor. Cuma gecesini evinde televizyon karşısında geçiren diziseverler, izledikleri yapımların ne kadar izlenme oranına sahip olduğunu araştırıyor. Reyting sonuçları yapımların ekrandaki akıbetini doğrudan etkilediği için bu oranlar izleyici için büyük önem teşkil ediyor. Peki, 17 Haziran 2022 Cuma reyting sonuçları açıklandı mı, birincisi kim oldu? İşte dünkü sıralamada birinci olan yapım ve sıralama!