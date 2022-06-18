Haberler Yaşam Haberleri Reyting sonuçları açıklandı mı? 17 Haziran 2022 Cuma reyting sonuçları birincisi kim oldu? İşte dünkü sıralamada birinci olan yapım!
Giriş Tarihi: 18.6.2022 10:51

Reyting sonuçları açıklandı mı? 17 Haziran 2022 Cuma reyting sonuçları birincisi kim oldu? İşte dünkü sıralamada birinci olan yapım!

Reyting sonuçları açıklandı mı? 17 Haziran 2022 Cuma reyting sonuçları birincisi kim oldu? İşte dünkü sıralamada birinci olan yapım!

Reyting sonuçları dün akşam yayınlanan dizi ve filmlerin izlenme oranlarını gözler önüne serdi. Her gün saat 10:30’da belli olan reyting sonuçları, dün akşam ekrana gelen dizileri izleyenler tarafından reyting sonuçları açıklandı mı sorusuyla inceleniyor. En çok izlenme oranına sahip olan yapım araştırılırken, konuya ilişkin 17 Haziran 2022 Cuma reyting sonuçları birincisi kim oldu sorusu yanıt arıyor. İşte dünkü sıralamada birinci olan yapım!

Reyting sonuçları ile dün akşamın birincisi olan dizi, film ya da yarışma programı araştırılıyor. Cuma gecesini evinde televizyon karşısında geçiren diziseverler, izledikleri yapımların ne kadar izlenme oranına sahip olduğunu araştırıyor. Reyting sonuçları yapımların ekrandaki akıbetini doğrudan etkilediği için bu oranlar izleyici için büyük önem teşkil ediyor. Peki, 17 Haziran 2022 Cuma reyting sonuçları açıklandı mı, birincisi kim oldu? İşte dünkü sıralamada birinci olan yapım ve sıralama!

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? – 17 HAZİRAN CUMA

17 Haziran tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de 1.sırada Kanal D'de izleyiciyle buluşan "Arka Sokaklar", 2. sırada TV8'de ekrana gelen "Survivor All Star", 3.sırada Fox TV'de yayınlanan "İyilik" yer aldı.

AB'de ise 1.sırada TRT1'de yayınlanan "Kasaba Doktoru", 2.sırada "İyilik", 3.sırada "Survivor All Star" yer aldı.

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?

10 Haziran tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de 1. sırada TV8'de izleyici ile buluşan "Survivor All Star", 2. sırada Kanal D'de ekranlara gelen "Arka Sokaklar", 3. sırada ise FOX'ta yayınlanan "İyilik" dizisi yer aldı.

AB'de 1. sırada "Survivor All Star", 2. sırada "İyilik", 3. sırada ise "Kasaba Doktoru" yer aldı.

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Reyting sonuçları açıklandı mı? 17 Haziran 2022 Cuma reyting sonuçları birincisi kim oldu? İşte dünkü sıralamada birinci olan yapım!
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