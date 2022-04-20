Rezidansta işkence olayında flaş gelişme! Soruşturma derinleşti 8 gözaltı

İstanbul'un Bakırköy İlçesi'nde bulunan lüks bir rezidansa 25 Mayıs 2021 tarihinde zorla getirilen E.K. ve D.A., söz konusu adreste alıkonuldu ve kendilerine işkence yapıldı. Zorla senetler imzalatılan ikilinin mal varlıkları yağmalandı.





Olaya karıştıkları tespit edilen yedi kişi, İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonla yakalandı ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.





Rezidansta işkence ve yağma olayına karışan çetenin 8 üyesi daha yakalandı | Video





Dosyayı İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü devraldı. Soruşturma derinleştirildi. Olaya karışan Kazakistan ve Çeçenistan uyruklu sekiz kişinin daha kimlikleri belirlendi.





Düzenlenen eş zamanlı operasyonda sekiz kişi de yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı. Adreslerde yapılan aramalarda yedi ruhsatsız tabanca, 77 adet mermi, sahte pasaport, kelepçe, iki telsiz ve bir takip cihazı ele geçirildi.





Adliyeye sevk edilen sekiz şüpheliden 4'ü tutuklandı. Diğer şüpheliler ise "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.