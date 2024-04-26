Rezidansta öldürülen kadın son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul Kartal'da rezidansta müteahhit Ömer Öktem tarafından tabanca ile öldürülen estetisyen Selin Yalın, son yolculuğuna uğurlandı. Olay, Kartal'da bulunan rezidansta geçtiğimiz gün saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evli ve 3 çocuk babası Ömer Öktem, bir süredir birlikte olduğu estetisyen Selin Yalın (39)'ı tabanca ile vurarak öldürdü. 47 yaşındaki Öktem daha sonra Yalın'ın eniştesi Mesut Toğay'ı arayarak intihar ettiğini söyledi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Yaklaşık 8 yıldır imam nikahlı olduklarını iddia eden Öktem daireye saat 13.00 sıralarında geldiğini, Yalın ile alkol aldıklarını daha sonra tartışmaya başladıklarını ifade etti. Öktem dairede bulunan tabancayı çıkararak duvara ateş ettiğini ve daha sonra şarjördeki fişekleri çıkardığını, bu sırada Selin Yalın'ın tabancayı alarak intihar ettiğini iddia etti.

Polis merkezine götürülen Öktem, önce yanlışlıkla Yalın'a ateş ettiğini söyledi ardından cinayeti işlediğini itiraf etti. Selin Yalın'ın cenazesi adli tıp kurumundan alınarak bugün Maltepe Merkez Cami'ne getirildi. Cenazeye Yalın'ın ailesi ve yakınları katıldı. Cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yalın'ın cenazesi Başıbüyük Mezarlığına defnedildi.