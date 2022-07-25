Rezidanstaki işkencelerde ikinci perde! Demet’e işkence yapan 3 sanık ilk kez hakim karşısında

İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNMUŞ

Duruşma sonrası açıklamalarda bulunan Demet Aydın'ın avukatları genç kızın yaşadıklarını kaldıramayarak intihar girişiminde bulunduğu söyledi. Avukat Furkan Avcı, "Demet bayramın hemen öncesinde kullandığı psikiyatri ilaçlarını çokça alarak intihar girişiminde bulundu. Çok şükür hastaneye yetiştirilerek tedavi altına alındı. Şuanda sağlık durumu iyiye gidiyor ve psikolojik destekte alıyor. Yaşadıkları herkesin kaldırabileceği bir durum değil. Duruşmada ise sanıklar suçlamaları kabul etmedi. Ama mesajlarla ve raporlarla görülen işkenceler sabit. Tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Biz en ağır cezayı almaları için gerekli tüm mücadelemizi vereceğiz" diye konuştu.