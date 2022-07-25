Rezidanstaki işkencelerde ikinci perde! Demet’e işkence yapan 3 sanık ilk kez hakim karşısında

Türkiye günlerce kafe işletmecisi Murat Demirci, ortağı ile nişanlısı Sara Demir ile arkadaşları Tuğba Demirci'nin bir rezidansa götürdükleri Demet Aydın ve iç mimar Merve Kaya'ya (27) yapılan işkenceyi konuşmuştu. Sanıklar Merve Kaya dosyasından geçtiğimiz hafta tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilirken, Demet Aydın'a yönelik eylemleri nedeniyle de tutuklu yargılandıkları davada ilk kez hakim karşısına çıktı.
"SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİLER"
Davanın ilk duruşmasına tutuklu sanıklar ile taraf avukatları katıldı. Her üç sanıkta Demet Aydın'ın vücudunda herhangi şekilde sigara söndürmediklerini, telefonunu gasp etmediklerini ve saçlarını kesmediklerini ileri sürdü.
Mahkeme başkanı sanık Tuğda Demirci'ye dosyada bulunan ve 'Masal' isimli arkadaşına attığı mesajları sordu. Demirci'nin cevabı ise şok etkisi yarattı. Tuğba Demirci, "Erkek arkadaşım benimle konuşmuyordu. Masal'ın İsmet'le oturduklarını öğrendim. Bu nedenle hem hava atmak hem de İsmet'in benimle ilgilenmesini sağlamak için whatsapptaki yazışmaları Masal ile yaptım" dedi.
"DEHŞETİN İZLERİ TELEFONDA"
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede sanık Tuğba Demirci'nin telefonundan çıkanlar yaşanan dehşeti gözler önüne serdi.
Telefonunda 'Masal' ismiyle kayıtlı olan kişiye genç kızın ellerini bağladıkları mavi ip ve kestiği saçların fotoğrafını gönderen Demirci, yazışmalarında 'Saçını, elbisesini kestim. İki kızı dövdük, üçüncü kıza gidiyoruz. İkisinin de saçını kestim. Yüzünde sigara söndürdük. Benim evimde dövdük" mesajları yer aldı. Demirci'nin telefonunda genç kızı dövdükleri eğilmiş çek pas sopasının fotoğrafı da yer aldı.
İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNMUŞ
Duruşma sonrası açıklamalarda bulunan Demet Aydın'ın avukatları genç kızın yaşadıklarını kaldıramayarak intihar girişiminde bulunduğu söyledi. Avukat Furkan Avcı, "Demet bayramın hemen öncesinde kullandığı psikiyatri ilaçlarını çokça alarak intihar girişiminde bulundu. Çok şükür hastaneye yetiştirilerek tedavi altına alındı. Şuanda sağlık durumu iyiye gidiyor ve psikolojik destekte alıyor. Yaşadıkları herkesin kaldırabileceği bir durum değil. Duruşmada ise sanıklar suçlamaları kabul etmedi. Ama mesajlarla ve raporlarla görülen işkenceler sabit. Tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Biz en ağır cezayı almaları için gerekli tüm mücadelemizi vereceğiz" diye konuştu.