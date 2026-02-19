Rıza Akpolat’ın Özel Kalem Müdürü her şeyi itiraf etti: Eğlenmeyi, a plus yaşamayı severdi

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesince Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda yapılan duruşmanın öğleden sonraki oturumunda savunma yapan tutuksuz sanık Bektaş Yıldız, Avcılar ve Yeşilköy'de restoranları bulunduğunu ifade ederek, hayatında, belediyeden hiç ihale almadığını savundu.

Sanıklardan Rıza Akpolat, Aziz İhsan Aktaş, Alican Abacı ve Fahri Aksoy'u tanıdığını söyleyen Yıldız, "Bu kişiler, restoranımda araç konusundan bahsettiler. Hatta araçla ilgili kişinin geleceğini söylediler. Ben de burada bu konuların konuşulmasını istemediğimi söyledim ve onları içeri almadım. 5 senedir ne Fahri'yle, ne Aziz'le görüşmedim." dedi.

Yıldız, Rıza Akpolat'a ödemelerle ilgili baskı yapıp yapmadığının sorulması üzerine, "30 senelik kardeşim dediğim arkadaşıma (Rıza Akpolat) böyle bir şey yapabilir miyim?" cevabını verdi.

Beşiktaş Belediyesi Özel Kalem Müdürü tutuksuz sanık Emirhan Akçadağ, iddianameye konu ihalelerde görevlendirme dolayısıyla görev aldığını söyledi.

Belediyede memur olarak görev yaptığını, buradaki asıl görevinin ihaleler olmadığını savunan Akçadağ, "İddianamede 7 ihalede 'fesat karıştırma' suçundan, bu ihalelerden 3'ünde ise 'özel belgede sahtecilik'ten suçlanıyorum. Örgüt üyesi olan kişilerle ortak baz kaydı, para alışverişi gibi herhangi bir şey yoktur." diye konuştu.

Akçadağ, Rıza Akpolat'ın gözaltına alındığı gün belediyede kriz masası oluşturulduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Akpolat'ın gözaltına alındığı 13 Ocak 2025 günü, daha saat 15.00 civarlarındayken Rıza Akpolat'ın savunma stratejisi her şeyi reddetmesi ve bilgisinin olmadığını söylemesi üzerine kurgulandı. 2 gün sonra Akpolat'ın eşi Yeşim Akpolat (sanık) beni çağırdı ve 'Alican (Abacı) nasıl bir insan, her şeyi o yapmış. Bu pislik yanına kalamaz.' dedi. Bir anda, Rıza Akpolat'ın manevi oğlum ve kardeşim dediği kişinin hain ilan edildiğini gördüm. Olayın sıcaklığıyla böyle olduğunu düşündüm. Taner Çukadar (sanık) da günah keçisi ilan edildi."

Akpolat gözaltına alındıktan sonra yapılan tüm toplantılarda, herkese, kim gözaltına alınırsa alınsın Akpolat'ın adının geçmeyeceğinin telkin edildiğini söyleyen Akçadağ, "Sıra bana geldi, gözaltına alındım. Bir avukat ile Rıza Akpolat'ın baldızı olan avukat beni ziyarete geldi. Gelen avukat bana hukuki destek vermek yerine, konuşmamam için baskı amacıyla yanımda durdu. Sonuçta ben de tutuklandım. Sonra avukat bana Akpolat'ın, 'Aslan kardeşim, çok dik durdun. Buradan çıkınca yeni bir hikaye yazacağız.' mesajını iletti. Avukatlar, Rıza Akpolat'ın mesajlarını iletiyordu." ifadelerini kullandı.