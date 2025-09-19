Haberler Yaşam Haberleri Rize ve Erzurum’a kar yağdı yaylalar beyaza büründü
Giriş Tarihi: 20.9.2025

Rize ve Erzurum’a kar yağdı yaylalar beyaza büründü
Karadeniz'i dün etkisi altına alan şiddetli sağanak yağış, Rize'nin yüksek kesimlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Gece saatlerinde başlayan kar yağışı ile birlikte Kaçkarlar'ın eteklerinde yer alan 2 bin metre üzerindeki Golazena, Koçdüzü, Huser, Kavrun, Avusor ve Palovit yaylaları beyaz örtüyle kaplandı. Yayla sakinleri karla kaplı yaylalarını cep telefonları ile görüntülerken, kar kalınlığının yer yer 20 cm üzerinde olduğu gözlendi. Yaylalarda yaşayanlar ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar, karın bu yıl erken geldiğini belirtti. Erken gelen kar, göç hazırlıklarını hızlandırdı. Erzurum'da havaların soğumasıyla birlikte karın yüzünü tekrar göstermeye başladı. Oltu'nun Nügücük Köyü Yaylası ve Gaceti Dağı etrafına yağan kar, çobanlar tarafından cep telefonu ile kayıt altına alındı.

